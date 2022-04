A Föld Napja alkalmából a Google Arts & Culture a művészeten keresztül segít megérteni azt, ami az éghajlati adatokból már világosan látszik.

A Google Arts & Culture és az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) által indított „A Föld szívverése” (Heartbeat of the Earth) nevű programban művészek vizsgálják és értelmezik az éghajlatváltozásra vonatkozó tudományos adatokat.

Ezek az alkotások a kreatív adatvizualizációk és interaktív forgatókönyvek segítségével teszik döbbenetesen közelivé és megfoghatóvá az olyan éghajlati kihívásokat, mint az olvadó gleccserek és a levegőben lévő mikroműanyagok.

A művészek az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) jelentéseinek kulcsfontosságú megállapításaira és olyan globális tudományos intézmények adataira reagáltak, mint a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal, a NASA és a Meteorológiai Világszervezet.

A Műanyag levegő (Plastic air) című alkotásból megtudhatjuk, milyen hatással vannak a környezetünkre és az egészségünkre a levegőben folyamatosan jelen lévő mikroműanyagok, a Medúza (Medusae) című alkotás pedig pontfelhő-vizualizáció segítségével kalauzol el minket a Földközi-tengerbe, ahol kideríthetjük a medúza populáció növekedésének okát.

A Hatásszűrő (Impact filter) egy gépi tanulási modell segítségével fajok szerinti bontásban mutatja meg, hogy a hőmérséklet emelkedésével mely fajok fognak eltűnni és melyek nem, a Lagúna (Lagoon) egy képzeletbeli tengerparti várost mutat be, amely 80 év alatt lassan víz alá kerül, a Föld MRI vizsgálatából (MRI of the Earth) pedig megtudhatjuk, milyen károkat okozott az emberiség a bolygó „testén”.

A Google Arts & Culture Föld szívverése projektjéről itt és itt olvashatunk bővebben.