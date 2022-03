Ismét új okoseszközökkel bővíti magyarországi kínálatát a Huawei. Thomas Liu, a Huawei Technologies Hungary Device Business Group üzletági igazgatója elmondta: „Továbbra is fontos számunkra a magyar piac, ezért is hozunk folyamatosan új okos termékeket Magyarországra. A lehető legtöbb szegmensekben aktívan jelen vagyunk, legyen szó fülhallgatóról, PC-ről, monitorról vagy okostelefonról. A vásárlói visszajelzések is jók, a nemrégiben debütáló zászlóshajó modellünk, a Huawei P50 Pro okostelefon várakozáson felül teljesített, és az egyik legnépszerűbb termék volt az 1000 euró feletti okostelefonos szegmensben. Nagyon örülünk, hogy a Huawei márka ismertsége és elismertsége is tovább nőtt a magyarok körében, és bízunk benne, hogy a jövőben is minőségi termékeket tudunk kínálni a magyar felhasználóknak.”



Nova 9 SE – a fiatalok pénztárcabarát okostelefonja



A fiatal generációt célzó, innovatív funkciókkal és korszerű dizájnnal megalkotott nova 9 SE készüléket a magyar piacon jelenleg kapható legtöbb okostelefonnál nagyobb, 108 MP-es felbontású kamerával szerelték fel. A gyengébb fényviszonyok közötti fotózás érdekében a készüléket Szuper Éjszakai Felvétel funkcióval is kiegészítették, valamint, fejlett többkockás zajcsökkentési technológiával rendelkezik, amely növelve a fényerőt, sötét környezetben is képes fényképezni.

A vloggerek számára praktikus funkcióként szolgál a nova 9 SE által kínált szimultán első és hátsó kamera felvételi lehetőség, amely segíti a nézet zökkenőmentes átváltását a hátsó kameráról az elülső kamerára, a végén pedig egyetlen fájlként lesz menthető a felvétel. Ezenfelül a Kettős nézet funkciónak köszönhetően egyszerre mindkét perspektívából használható a készülék videózás során, ami egyszerre engedi láttatni, mi történik a felhasználó szeme előtt, és hogyan reagál rá.



Mindemellett a nova 9 SE a 66 W-os SuperCharge gyorstöltésnek köszönhetően mindössze 15 perc alatt 60%-ra, míg 36 perc alatt 100%-ra tölthető fel. Három színben kapható: kristálykék, gyöngyfehér és éjfekete; ajánlott fogyasztói ára 129.990 Ft.



Huawei MatePad – intelligens tanulás és kikapcsolódás



A Huawei saját operációs rendszerével, a HarmonyOS-szel felszerelt HUAWEI MatePad elegáns, letisztult vonalat képviseli. A készülékhez Smart billentyűzet is tartozik, amely automatikusan párosítható a MatePaddel, így a táblagépet hordozható laptoppá alakítja. A billentyűzet összehajtva vékony és masszív elülső és hátsó tokká alakul, amely megvédi a készüléket a karcolásoktól és sérülésektől.

A 2K felbontású HD kijelző támogatja a többérintéses funkciót. A tablethez külön megvásárolható, második generációs HUAWEI M-Pencil érintőceruza precíz nyomásérzékenységgel bír, így képes a kézírást azonnal szöveggé konvertálni.



A tabletet úgy tervezték, hogy könnyedén együtt tudjon működni más okoseszközökkel. A „Több ablak egyetlen alkalmazáshoz” funkciónak köszönhetően egyszerre négy alkalmazást követhető nyomon egy kijelzőn, amely nagyban hozzájárul a zökkenőmentes többfeladatos munkavégzéshez.



A HUAWEI MatePad 10,4”-os tablet a Huawei HiSilicon Kirin 710A nyolcmagos processzorral szerelték, két változatban érhető el: LTE és kizárólagos Wi-Fi-s verzió. A készülék nano-SIM kártyanyílással (LTE verzió) rendelkezik, támogatja a Wi-Fi 5 nagysebességű hálózati kapcsolatot, valamint olyan helymeghatározási és navigációs lehetőségeket biztosít, mint a GPS és a BeiDou.



Várhatóan április második felében lesz kapható 129.999 forintért.



Mesh WiFi 3 – nagyobb háztartásoknak és kisebb irodáknak



A Huawei WiFi Mesh 3 router nagy teljesítményű, egész otthonra kiterjedő, 2, illetve 3 egységből álló rendszer. Az új intelligens mesh router támogatja a HarmonyOS Mesh+ rendszert, biztosítva a legjobb Wi-Fi 6 Plus mesh teljesítményt, ezáltal akár 3000 Mbps sebesség is elérhető az eszköz segítségével. A nagy sebesség stabil hálózati hátteret biztosít minden online tevékenységhez, legyen szó 4K filmek és nagy fájlok letöltéséről, számítógépes játékról, online oktatásról vagy irodai alkalmazások használatáról.

Támogatja az AX3000 kétsávos hálózatot, amely az 5 GHz-es sávból 2402 Mbps-ig, a 2,4 GHz-es csatornából pedig 574 Mbps-ig terjed. A kétsávos router együttes teljesítménye elegendő lehet az egyre növekvő háztartási felhasználási igények kielégítésére.



A WiFi Mesh 3 könnyen beállítható, nem igényel műszaki szakértelmet. A felhasználóknak csak csatlakoztatniuk kell a routereket az áramellátáshoz, és követniük kell a Huawei AI Life App utasításait otthoni hálózataik beállításához. NFC-képes Android okostelefon esetén a One-Touch funkciónak köszönhetően akár egyetlen érintéssel is lehetséges csatlakozni az otthoni hálózathoz, így nincs szükség Wi-Fi név vagy jelszó megadására.



A készülék egyetlen egysége 200 négyzetméter Wi-Fi-lefedettséget biztosít. A felhasználók összekapcsolhatják a három intelligens routert egy közös mesh hálózat kialakítása érdekében, amely 600 négyzetméteres területen biztosít lefedettséget. Mivel az eszköz kifejezetten nagy háztartások számára készült, akár 250 egyidejűleg csatlakoztatott eszközt is képes támogatni.



Három adaptív Gigabit WAN/LAN porttal is rendelkezik, s mindemellett szülők számára a beépített szülői felügyeleti beállítások is elérhetőek, amelyek segítségével időkorlátokat és tartalmi korlátozásokat állíthatnak be gyermekeik számára.



Az adatvédelmet és a biztonságot a Huawei HomeSec védi, amely támogatja a legújabb titkosítási szabványokat, és védi a felhasználókat a rosszindulatú támadásoktól.



A router várhatóan április közepétől lesz elérhető, a két egységből álló szett 69.990 Ft, a 3 egységből álló szett ára 99.990 Ft.

Borítóképünkön Thomas Liu, a Huawei Technologies Hungary Device Business Group üzletági igazgatója