A készülékek a Galaxy S sorozatból ismert különleges és szórakoztató funkciókat hozzák. A Galaxy A53 5G négykamerás rendszere 64 MP-es OIS kamerája VDIS technológiával érkezik, amely minden alkalommal éles és stabil felvételeket készít. A nagyfelbontású, 32 MP-es előlapi kamera nagyszerű szelfiket és videóhívásokat tesz lehetővé.

A vadonatúj, 5 nm-es processzorral érkező Galaxy A sorozat MI alapú kamerája akár gyenge megvilágítás mellett is jó képeket állít elő. A továbbfejlesztett Éjszakai mód automatikusan akár 12 képet is feldolgoz egyszerre, így az ezek alapján készült éjszakai fényképeken több lesz a fény és kevesebb a zaj. Amikor a felhasználók gyenge megvilágítás mellett készítenek videót, a Galaxy A sorozat kamerája automatikusan a környezethez igazítja a beállításokat és fényes, tiszta felvételeket készít.



A továbbfejlesztett Portré mód a kettős kamerának és a mesterséges intelligenciának köszönhetően pontosabban rögzíti a mélységet és a tárgy körvonalait. A Fun módban a játékos szűrők és effektusok találhatóak már az ultraszéles látószögű lencse használatakor is. A Galaxy A szériában most először megtalálható Photo Remaster funkció új életre kelti a régi és az rossz minőségű fényképeket, az Objektumtörlő pedig eltávolítja a háttérből az oda nem illő elemeket.



Az új Galaxy A sorozat intelligens algoritmusa biztosítja, hogy a kijelző a legfényesebb nyári napon is tisztán látható legyen. A Galaxy A53 5G nagyméretű, 6,5 colos Super AMOLED kijelzője 120 Hz-es képernyőfrissítést kínál, míg a Galaxy A33 5G 6,4 colos Super AMOLED kijelzővel rendelkezik, 90 Hz-es frissítés mellett. Az új Galaxy A modellek akár kétnapos üzemidővel és 25 W-os szupergyors töltéssel érkeznek, így a hosszabb streamelésre vagy akár sorozatmaratonra is alkalmasak.



Az új Galaxy A sorozatot divatosra, kényelmesen használhatóra és fenntarthatóra tervezték. A vékony káva letisztult, stílusos megjelenést ad a készülékeknek, a kamerarendszer pedig szinte teljesen beleolvad a hátlapba. A Galaxy A53 5G és Galaxy A33 5G strapabíró Corning Gorilla Glass 5 védelemmel és IP67 víz- és porállósággal rendelkezik, mindkét telefon tartós és ellenálló.



A vállalat a fenntarthatósági erőfeszítéseket szem előtt tartva csökkentette a Galaxy A készülékek csomagolásának méretét, amelyek így nem tartalmaznak töltőfejet. A csomagolás fenntartható forrásból származó papír felhasználásával készül, a készülékben pedig újrahasznosított anyagok kerültek az oldalsó gombokba és a SIM tálcákba.



Az új A szériás készülékek élettartama is meghosszabbodik. A Galaxy A53 5G esetében négy generáción keresztül elérhetők a One UI és Android OS frissítések és öt évig a biztonsági frissítések is garantáltak.



A készülékek zökkenőmentesen működnek együtt más Galaxy eszközökkel. A Galaxy Buds széria számos eszközhöz, többek között a Galaxy A53 5G és A33 5G készülékekhez csatlakoztatva kínál további lehetőségeket a tartalomfogyasztásra. A Galaxy Buds Pron már elérhető, és hamarosan a Galaxy Buds2 és a Buds Live készülékekre is megérkezik a 360 Audio technológia, amely valódi 3D hangzást biztosít. A még hatásosabb munkavégzéshez a felhasználók az Összekapcsolás Windowszal segítségével csatlakoztathatják az új Galaxy A sorozat készülékeit egy Windows PC-hez, így könnyedén átvihetnek fájlokat az eszközök között, és akár hívásokat vagy szöveges üzeneteket is fogadhatnak.



A Galaxy A53 5G Magyarországon április 1-től, a Galaxy A33 5G pedig április 22-től lesz elérhető 189 990, illetve 154 990 forintos ajánlott fogyasztói áron. A Galaxy A53 5G március 31-én 23:59 óráig előrendelhető. Az Samsung Webáruházban ezalatt az időszak alatt a vásárlók egy Galaxy Buds Live fülhallgatót kapnak ráadásként, készülékbeszámítás esetén pedig 15 000 forintos kedvezményben részesülnek. A Galaxy Buds2 és Buds Live új színben jelenik meg, az Ónix árnyalat várhatóan áprilisban érkezik Magyarországra.