– Külön öröm, hogy négy debreceni is van a keretben – hangsúlyozta a 125-szörös válogatott. – Ez nemcsak a dicsőség miatt örömteli, de hasznos is lehet, hiszen akár egyszerre három ember – irányító, jobbátlövő, beállós – is a pályán lehet a Lokiból, és az ő korábbról kialakult játékkapcsolatuk hozhat majd a konyhára. A magyar csapat átalakult az utóbbi időszakban, az egyik nagy kérdés, hogy Vámos Petra, aki eddig leginkább belépő szerepkört kapott, most miként fog teljesíteni főszerepben. Más az, amikor beszállok valaki helyett, és szabadon játszom, meg megint más felelősség, amikor neked kell megoldani, mert nincs mögötted más. Szerencsére már az olimpián is látszott, hogy az ő habitusa, gondolkodásmódja ezt elbírja, remélhetőleg most sem lesz másképp. Egy győzelem lökést adhatna az egész tornára nézve – nyilatkozta Bíró Imre.