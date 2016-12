Zűrzavar az államosítás körül Hajdúhadházon: az iskola volt az alku tárgya…

Hajdúhadház önkormányzata hétvégi közleményében a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot hibáztatta azért, mert a december 15-i határidőre nem sikerült megállapodásra jutniuk az általános iskola épületének az átadásáról. „Ilyen körülmények között Hajdúhadház város önkormányzata nem köt vagyonhasználati megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal” – tudatták vasárnap. Majd két nappal később mégis aláírták a dokumentumot.

A szolgáltatásokat a várostól vásárolja meg a tankerület.

Nincs egyetértés

A hajdúhadházi helyhatóság egyebek mellett azt kifogásolta, hogy (bár erre a köznevelési törvény lehetőséget ad) az oktatási feladatok maximális biztosítása mellett, az oktatási időn kívül az önkormányzat nem használhatná közösségi térként a saját tulajdonú ingatlanjait. „A tankerület jogértelmezésében az önkormányzat kizárólag választási és közmeghallgatási feladatokra veheti igénybe az iskola épületét, amiért bérleti díjat ugyan nem kell fizetnie, viszont a használatból eredő kalkulált költségeket (rezsi, takarítás, adminisztráció) köteles megtéríteni. Jelenleg a tornaterem önköltségi ára 25-30 ezer forint óránként” – olvasható a város közleményében. Szerintük egyértelművé vált, hogy a tankerület az ingatlanokat az oktatási időn túl, a helyi közösségi élet és a fizetőképtelen, hátrányos helyzetű gyerekek rovására, profitorientáltan kívánja hasznosítani. Ezt a gyanújukat erősítette, hogy bár a képviselő-testület évi másfél millió forintot ajánlott fel a saját ingatlanán lévő tornaterem jövőbeni használatáért, ezt az ajánlatukat a tankerület mérlegelés után nem fogadta el. Csáfordi Dénes polgármester szerdai tájékoztatása szerint a másfél milliós ajánlatukat a tankerület vezetője végül mégis elfogadta, így kedden végre pecsét kerülhetett a hivatalos papírokra.

Nincs nyitott kérdés

Érdekes, hogy miközben a fideszes vezetésű Hajdúhadházon patthelyzet alakult ki az önkormányzat és az állam képviselői között az iskola átadásáról, Csige Tamás (MSZP), Hajdúdorog polgármestere sikeres megállapodásról számolt be. – Mi olyan megállapodást kötöttünk a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal, hogy tanítási időn kívül bármikor az iskola dísztermét használhatjuk, a tornatermet pedig 17 óra után bármilyen célra igénybe vehetjük. Az iskolai konyha üzemeltetése városi feladat maradt. Megegyeztünk abban is, hogy a szolgáltatásokat (takarítás, karbantartás és egyebek) a tankerület az önkormányzattól vásárolja meg. Azt kértük, hogy a saját bevétel felhasználása maradjon minél nagyobb arányban az iskolaigazgató hatáskörében. Központilag ugye az arány 40/60 százalék, és a bevétel 60 százalékával a tankerület rendelkezik. Nálunk óriási pénzről van szó, éves szinten 9 millió forintról. A 40 százalékról az iskola igazgatója dönthet, a 60 százalékáról pedig a tankerület, de csak az intézmény vezetőjével és a polgármesterrel történt egyeztetés után, és csak Hajdúdorogon költhetik el ezt pénzt. Tényleg rugalmasan álltak a tárgyalásokhoz, szavunk nem lehet – mondta a szocialista városvezető.

Öt pontban sikerült tisztázni minden részletkérdést.

Öt pont kipipálva

Tóth József (DK), Polgár polgármestere arról számolt be a Naplónak, hogy öt pontban egyeztek meg a tankerülettel, így a többszöri egyeztetést követően vállalható volt a megállapodás aláírása. „Az előző iskolaátadási folyamathoz képest (ami akkoriban a középiskolák átadásáról szólt) egyszerűbben, rugalmasabban és könnyebben sikerült dűlőre jutni egymással. Az általános iskolában dolgozó munkavállalókat (közalkalmazottakat és közmunkásokat) a tankerület jövőre átveszi, volt egy vegyes használatú ingatlan, aminek a jövőbeli hovatartozását sikerült megosztani, megtörtént az intézményben lévő eszközök leltározása, selejtezése, szabályoztuk a konyha használatát, és sikerült megegyezni az iskolai sportlétesítmények (azon belül is főként a műfüves pálya) átadásáról, illetve majdani használatáról is. Az iskola udvarán a város által megépített műfüves pálya fenntartási, működtetési jogát átadtuk a tankerületnek azzal, hogy az oktatás sérelme nélkül a város különböző sport- és civil egyesületei használhatják azt előzetes egyeztetés után” – ismertette a Naplóval a megállapodás végleges tartalmát az ellenzéki pártállású polgármester.

