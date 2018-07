Zsinórban az ötödik sikerére hajt Hamilton

A tripla versenyhétvégés menet utolsó megmérettetése következik, ezért az Osztrák Forma–1-es Nagydíj leintését követően a csapatok máris utaztak tovább Silverstone-ba. Néhány évvel ezelőtt teljesen átalakították a silverstone-i versenypályát és környezetét, így már egy minden igényt kielégítő ultramodern létesítmény fogadja a ködös Albionba érkező csapatokat – írja az Amber PR.

Nem akárhová érkezik meg a hétvégén az F1-es cirkusz: Angliát az autósportok bölcsőjének titulálják. Óriási múlttal rendelkezik, ahol 1950 óta minden évben rendeznek Forma–1-es Nagydíjat. Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell, Jack Brabham, Niki Lauda, Michael Schumacher csak néhány a nagy nevek közül, akik több alkalommal is felállhattak itt a dobogó tetejére. Ehhez az illusztris névsorhoz csatlakozott Lewis Hamilton, aki tavaly ötödik győzelmét szerezte meg itt. Ez a nagydíj a csapatok nagy részének a hazai futama lesz. A Brit Nagydíjon nyújtott teljesítmény így nem meglepő módon a legtöbb csapat számára presztízskérdés.

Elfogytak az abroncsok

Lewis Hamilton vitathatatlanul az egyik legnagyobb sztár Angliában. Ezt a Mercedes pilótája nemcsak sporteredményeinek, hanem intenzív közösségi médiás jelenlétének, divathóbortjainak és celeb barátainak is köszönheti. Tudatosan építi karrierjét, kapcsolatait, de várhatóan a hétvégén arra fog koncentrálni, hogy hazai pályáján zsinórban ötödször, összességében hatodszor is nyerni tudjon. Szüksége is lenne a jó helyezésre, hiszen a cél idén sem más, mint az egyéni világbajnoki cím megvédése. A ponttáblát ha csak csekélyke, egy pontos előnnyel is, de jelenleg Sebastian Vettel vezeti, azután, hogy a Mercedes Ausztriában nullázott és egyik pilótája sem szerzett pontot.

Vettel azonban nem indul túl jó esélyekkel a hétvégén, hiszen eddig egyáltalán nem mondható sikeresnek Silverstone-ban. Nemcsak neki nem, hanem a Ferrarinak sem igazán sikerültek jól a Brit Nagydíjak az elmúlt időszakban. A német pilóta tavalyról sem őriz szép emlékeket. Azután, hogy 2016-ban csak a kilencedik lett, az elmúlt évben mindössze a hetedik helyre tudta célba vinni piros autóját. 2017-ben a Ferrari drámai perceket élt át a verseny utolsó köreiben. Mindkét autójának elfogytak az abroncsai. Így bár Kimi Raikkönen még a harmadik helyet meg tudta csípni, de Vettel már csak a hetedik lett.

Raikkönen kíváncsi

A Ferrari persze nem ül a babérjain, keményen dolgozik azon, hogy javítson rossz angliai statisztikáján. Utoljára ugyanis 2011-ben sikerült a maranellói csapatnak nyernie Nagy-Britanniában, Fernando Alonso révén. Kimi Raikkönen egyetlen silverstone-i győzelmét pedig 11 évvel ezelőtt szerezte meg a Ferrarival. „Kíváncsian várom a versenyt, azt hiszem, bizonyos dolgok segítséget jelentenek majd. Persze a körülményeken is sok múlik” – mondta Raikkönen, a Ferrari 38 éves pilótája, aki jelenleg az egyéni ponttábla harmadik helyén áll.

Az egyik leghosszabb

A silverstone-i pályát 2010-ben átépítették, kiegészült az új Aréna résszel. A lassú és gyors kanyarok elegye azt a célt hivatott szolgálni, hogy a nézők jobban átlássák a pályát és az előzési manővereket. Az átépítések után a silverstone-i lett a versenynaptár egyik leghosszabb pályája. A motorerősségnek fontos szerep jut a gyors részeken, főleg a gyors kanyarokban. Ez az aszfaltcsík az autóknak és pilótáknak, illetve az abroncsoknak is nagy kihívás.

Az 52 körös Brit Nagydíj vasárnap, helyi idő szerint 14.10-kor (nálunk 15.10-kor) veszi kezdetét (élő M4 Sport).

HBN

Váltás a McLaren élén

Az egykor szebb időket is megélt McLaren tavaly Honda-motorról Renault-motorra váltott, de a várva-várt siker ezzel sem érkezett meg. A csapat hazainak számító hétvégi nagydíja előtt jött a hír, hogy Eric Boullier versenyigazgató lemondott és helyére a legendás egykori brazil autóversenyző, Gil de Ferran érkezik. Több más változtatást is végrehajtanak majd a csapatnál annak érdekében, hogy visszatérjen oda, ahová mindig is tartozott, a rajtrács elejére.

