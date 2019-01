Zsákán is mind kevesebb a közmunkás

A bihari településen ismét megjelentek a munkásokat szállító buszok, ami a térség gazdasága élénkülésének a jele. Zsákáról folyamatosan Körösladányba és Füzesgyarmatra szállítják a dolgozókat, idényjelleggel pedig Földesre és Debrecenbe. Utóbbi helyekre a zöldség-gyümölcs feldolgozókba, konzervgyárakba.

Mindez előrevetíti, hogy folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásra foghatók száma Zsákán. Kovács Kálmán polgármestertől tudjuk, hogy 2019-re az előző évekhez mérten is kevesebb a közmunkás – az idén mintegy 40 személynek adnak munkát –, de a szám jövőre újra csökken, 2020-ban 20-25 fővel számol a faluvezető. A zsákai közmunkások a mezőgazdasági, az útjavító és a helyi sajátosságok programba kapcsolódhatnak be, továbbá a szociális területen is tudják őket foglalkoztatni.

– Úgy gondolom, mindig lesznek olyanok, akik a közfoglalkoztatásban találják meg a tevékenységüket, pénzkeresetüket. Mindig lesznek olyanok, akiknek a versenyszféra kínálta munkarend nem megfelelő, mert például a gyermekek nevelése, elhelyezése miatt nem tudják vállalni a több műszakos munkát. Ezeknek az embereknek is tevékenységet kell találni, keresetet biztosítani – fogalmazott Kovács Kálmán.

KZS

