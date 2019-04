Zenei csemegék a munka ünnepén is

Április 25., csütörtök

19:30:

Jazzbarátok Köre: Bágyi Balázs New Quartet feat. Li Xiaochuan – Nagyerdei Víztorony

Sanghaj legnevesebb jazz­trombitása és a Magyar Jazz Szövetség elnöke egyazon formációban!

A dobos-zeneszerző, Bágyi Balázs a magyar jazzélet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művésze, aki húszas évei óta vezeti saját zenekarait. Számos formáció tagjaként szinte minden műfajban alkot, különleges, melodikus dobolási stílusa komplex zenei élményt nyújt. Több alkalommal vett részt turnén az Amerikai Egyesült Államokban, és az egyetlen magyar jazz-zenész, aki rendszeresen koncertezik Kínában. Ezen az estén a műfaj szempontjából Ázsia New Yorkjának nevezhető vibráló nagyváros, Sanghaj legnevesebb jazztrombitása csatlakozik a zenekarhoz. Kína első számú jazzexportcikke, Li Xiaochuan az USA-ban tanult, a nagynevű North Texas Universityn szerezte mesterdiplomáját, majd hazatérve a Shanghai Conservatory of Music professzora lett. Saját projektjei mellett az Eddie Gomez Quartet szólistája, a Pat Metheny Unity Group 2015 Asia Tour vendégművésze is volt, itt játszott Chris Porterrel is – olvasható a Facebookon.

Április 26., péntek

19 óra:

A Felhő debütáló koncertje és a VAN 11 éves szülinapi koncertje – Sikk Music Cafe

A jól ismert debreceni VAN zenekar a pszichedelikus folk-rock képviselője. Zenéjükben rengeteg népi hangszert használva (koboz, középkori duda, cister, tambura) kísérleteznek újító hangzásokkal a rockzenével karöltve. Üdeségük és sokszínűségük betölti a színpadot több mint 10 éve!

19 óra:

Middlemist Red – Nagyerdei Víztorony

Fél év dalírás és stúdiózás után ismét útra indul tavasszal a Middlemist Red. A hazai neo-psych szcéna elkötelezett képviselői egy eseményekkel teli évet, illetve egy 4 megállós hazai, tavaszi turnét kezdenek meg. Vendégük a Panel Surfers.

20 óra:

New Friend Request – Rock Café (Hajdúszoboszló)

A budapesti zenekar mára az ország keményvonalas modernmetál-színterének aktív része.

A zenekar 2019 tavaszán 5 éves jubileumi és a „Nem kel fel a nap” című nagylemezének bemutató turnéját tartja. Vendége a Király Halott banda.

20 óra:

ByeAlex és a Slepp – Roncs­bár

ByeAlex, polgári nevén Márta Alex magyar énekes. Bár korábban már több kislemeze megjelent, valójában az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában, A Dalban tett szert széles körű ismertségre. Ő képviselte Magyarországot a 2013-as Eurovíziós Dalfesztiválon Malmőben a Kedvesem című saját szerzeményével, mellyel a versenyen 10. helyezést ért el – olvasható a Wikipédián. A ByeAlex és a Slepp alakulása nagyjából 2015 nyarára tehető. Alex már előtte is zenekarával járta az országot, de egyre világosabb lett számukra, hogy a ByeAlex mint önálló zenekari név nem állja meg a helyét. Két tag cseréjével így, Márta Alex (ének, szájharmonika), Szeifert Bálint (basszer, vokál), Schnell­bach Dávid (szólógitár), Fekete Balázs (dob) és Tóth Gésa Zoltán (gitár) ötösében megalakult a ByeAlex és a Slepp. Már 2015 őszén sikereket értek el Még mindig című dalukkal, mely a mai napig a rádiók egyik kedvence. A nótát sorra követték egyéb közönségkedvencek, mint a Lotfi Begivel közös Bababo vagy a Pixával megírt Részeg, illetve a mostani újdonság, a Lábas Viki közreműködésében előadott Menned kéne. A Slepp persze nem dobta el a régi ByeAlex-klasszikusokat sem, ezért olyan dalok is hallhatók a koncertrepertoárban, amelyek Alex 2011–2015 közötti munkáinak eredményei, mint a Fekete vagy az Az Én Rózsám. Alex tudja, hogy egyéb közéleti szereplései miatt mindig is különc lesz a zeneiparban, de a Slepp-pel karöltve hisznek a zenéjükben, amelyet megállás nélkül fejlesztenek és a közönségük iránti tisztelettel játszanak mindenhol – írják a honlapjukon.

20 óra:

Sunday Moped – Ifjúsági Ház

A Sunday Moped 2003-ban alakult a Gitaro zenekarból. A zenekar állandó mozgatórugói Suba Sándor és Lakó Sándor. A zenekar számos kisebb-nagyobb fellépést tudd maga mögött, illetve egy kislemezt és egy videóklipet. Az évek folyamán a Sunday Moped szüneteltette a működését, de 2016 tavaszán Suba Sándor, Lakó Sándor és új tagként Kurucz Marcell újraélesztették a zenekart. A munkálatok azóta is folynak, és pár kisebb fellépés után most a Club Akusztikba is ellátogat a zenekar, immáron Győrfi Ágnes személyével kiegészülve.

21 óra:

SF Projekt – Kaptár

21 óra:

Karmapirin – Incognito Club

A zenekar az idén 15 éves Szüret Alkotóműhely vezető zenekara. A most 3 éves formáció az elmúlt években több átalakuláson ment keresztül. Korábban Mankó Éva és Oláh Ibolya is énekelt a csapatban, 2014 nyarától Szakos Andrea tölti be a frontember szerepét. A tiszavasvári lány a Megasztár 6. szériájában Radics Gigivel párbajozott a győzelemért, végül előkelő második helyezést ért el. Az énekesnő dalszerzőként és szövegíróként is dolgozik. A banda szerepelt már a Magyar Rádió MR2 Akusztik című műsorában, az A38 Hajón felvett koncertjét többször közvetítette a Petőfi TV. A zenekar kizárólag magyar nyelvű, saját szerzeményeket játszik.

Április 27., szombat

20 óra:

The Carbonfools – Nagyerdei Víztorony

A The Carbonfools magyar (de angolul éneklő), elsősorban elektronikus zenei együttes. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, ethno, darkwave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege. Egyedi hangzásviláguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége.

20 óra:

Fish! – Roncsbár

20 éves jubileumi, az eddigi leghosszabb debreceni klubkoncert! – írják a beharangozóban.

21 óra:

Simple Blues Band – Incognito Club

Április 30., kedd

20 óra:

Faminehill – Kaptár

Az együttes lemezbemutató koncertjét tartja Debrecenben. A banda vendégei a Tiansen, az Inercy és a Király Halott.

Május 1., szerda:

14 óra:

Takács Nikolas – Nagyerdei Stadion

16 óra:

Péter Szabó Szilvia akusztik – Balmazújváros (Piac tér)

Az énekesnő a NOX együttes egykori tagja. A NOX-szal sok sikert ért el, több zenei díjat, arany- és platinalemezeket tudhat a magáénak. 2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az Eurovíziós Dalfesztiválon. Számtalan önálló turnét vittek végig Magyarországon hatalmas sikerrel és telt házas koncertekkel. 2009 végén azonban egy magánéleti válság miatt elköltözött Ausztráliába, és a tervezettnél tovább maradt. 2011-ben áttette a székhelyét Angliába, végül 2013-ban költözött ismét Magyarországra. 2016 augusztusában volt az első önálló nagykoncertje szólóénekesnőként.

16:30:

Wyrfarkas – Nagyerdei Stadion

19:30:

Zanzibar – Hajdúszoboszló (Szilfák alja 2.)

Az idén 20. születésnapját ünneplő banda az elmúlt húsz év legnagyobb slágereiből válogatta össze 90 perces programját, melyben olyan klasszikusok is felcsendülnek, mint a Nem vagyok tökéletes, a Szerelemről szó sem volt és a Szólj már. A rajongók jól megszokott kedvencei mellett megszólal néhány olyan sláger is, amit már régen nem hallhatott élőben a közönség, illetve a legújabb, Mi van című dal is.

20 óra:

Republic – Téglás Városi Sporttelep (Stadion u. 4.)

