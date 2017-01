Zárt kapuk a játszótéren

Egy nevének közlését mellőzni kérő nagymama – kézzel írott levélben – azt kérdezte tőlünk, hogy a Nagy­erdőn található Ötholdas Pagony játszótér három kapujából miért csak egyetlen, az állatkert felőli van nyitva? (A Nagyerdei körút felőli és a régi Loki stadionnal szembenit zárva tartják.)

Csak nagy kerülővel

A levélíró szerint így a Simonyi út irányából kisgyerekekkel gyalog, vagy villamossal érkezőknek több száz métert kell körbe sétálniuk a nyitott bejáratig. Úgy vélte, hogy a kapuzárás azért sem indokolt, mert iskola után sok gyerek menne be játszani a Kardos Albert utcai, valamint a Zákány utcai intézményekből, de nekik is nagyot kell kerülniük.

Egy másik, szintén ezt a problémát feszegető olvasónk hozzátette: valószínűleg az állatkerthez közeli belépőhelynél álló árusok érdekei miatt preferálják azt a kaput. (Ott egyebek mellett főtt kukoricát, léggömböt, nyaranta fagylaltot szoktak kínálni. Sőt póni-lovagolni is lehet.)

A férfi szerint nagyon helyes, hogy a most használt Oláh Gábor utcai bejárat elé néhány hónapja zebrát festettek fel, de ugyanezt a másik két, zárva lévő kapunál is meg kellene tenni.

Beláthatatlan kanyar

A debreceni polgármesteri hivatal válaszából kiderült, hogy az Ötholdas Pagony három kapujából kettő személyi-, egy pedig – a régi Loki stadion felőli – gazdasági bejáró. A Nagyerdei körút felőli kaput néhány éve azért zárták be, mert a közelében egy beláthatatlan, ezért balesetveszélyes útkanyarulat található. A csukással kívánták megelőzni, hogy a kisgyermekkel, babakocsival érkezők ne abból az irányból – a Nagyerdei körúton ott átkelve – közelítsék meg a játszóteret. Vagyis nem az árusok érdeke miatt, hanem a balesetek megelőzése miatt indokolt az egybejárós megoldás – olvasható a hivatal válaszában.

HBN–OCs

Az Ötholdas Pagony egyszerűbb megközelítése érdekében a polgármesteri hivatal 2011-ben egy új gyalogos-átkelőhely létesítését kezdeményezte a Nagyerdei körúton. A helyszíni adottságokat figyelembe véve a Martinovics utca – Nagyerdei körút – Oláh Gábor utca csomópontot találták erre legbiztonságosabbnak, ahol azóta el is készült az említett zebra.

A közelben lévő veszélyes kanyar okán lakatolták be | Fotó: Czifra Imre © A közelben lévő veszélyes kanyar okán lakatolták be | Fotó: Czifra Imre

Sokholdassá tennék a Pagonyt

Az önkormányzat közölte azt is, hogy tervbe vették a játszótér felújítását, bővítését. Az ehhez szükséges támogatási kérelmet idén júniusban benyújtották. A szerződést viszont még nem kötötték meg. Az elképzelés szerint a Pagony a mellette lévő erdős területtel bővülne. Így modern, a mai igényeket kielégítő, látványos játékokkal felszerelt játszóhelyet és fogadóközpontot hoznának létre ki. A fejlesztés keretében az akadálymentesítés problémáját is megoldanák.

Ezután a játszótérnek három bejárata lenne, melyek az Oláh Gábor utcáról és a Nagy­erdei körútról is biztosítanák a könnyű megközelítést. A beruházáshoz kapcsolódva felújítanák az Oláh Gábor utcát. Egyebek mellett új parkolóhelyeket alakítanának ki és olyan kerékpársávot is létesítenének, mely a meglévő bicikliút-hálózathoz kapcsolódna. (A Nagyerdei körúton is készülnének újabb parkolóhelyek.)

