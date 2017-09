Zamat a Nagyerdőn: csipetnyi csípős kell a páratlansághoz

Az igazán finom debreceni páros nem zsíros, roppanós és kellemesen fűszeres – vallották a résztvevők vasárnapi látogatásunkkor a Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztiválon.

– A rendezvényen pénteken megdőlt a hétéves látogatórekord, szombaton az eső kissé visszafogta az érdeklődőket, de vasárnap kora délután megint gyűlni kezdtek a páratlan ízekre vágyók – számolt be Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató, akivel a Nagy­erdei Stadionnál, a Hall közelében futottunk össze.

Már az odavezető pár tíz méteres út is egy illatzarándoklat: kürtős kalács kelt tészta gőze, pirult fahéjas cukrának illata, vagy a gofrin olvadó mogyorókrémé, a füstölt húsáruké, a forró kolbászoké, amit egy villaérintés választ el attól, hogy kirobbanjon belőlük a felhevült piros zsír. A rendezvényen tizennégy étterem és tíz pálinkaház kínálta kincseit. A debreceni páros kolbászt egy három éve lejegyzett, s azóta a hungarikumok listájára is felkerült eredeti receptúrát meghatározó kódex alapján készítik az azt aláíró helyi éttermek. Az idei rendezvény újdonsága, hogy a részt vevő éttermek és amatőrök is versenghettek a legzamatosabb debreceni páros töltő elismerésért. A fesztiváligazgató elmondta: ebből hagyományt szeretnének, nagy sikere volt a megméretésnek, ötfős csapatokban több mint százan vállalták a feladatot, annak ellenére is, hogy a szervezőktől megkapott húst – az eredeti receptnek megfelelően – nem darálhatták, késsel kellett összevágni a töltelékbe. A profik között a Barabás Étterem csapata, míg a „műkedvelők” közül a KITE Angels nevű nyert.

Íz- és illatkalandtúra

A rendezvénysátorban folytatódik az „illat- és íz-El Camino”. Erdei gombás erőleves füstölt marhanyelvvel – ez az egyik hívogató táblafelirat. Az Ikon séfje elárulta, vasárnap kora délutánig 90 kilogramm páros kolbászt nyújtottak át – papírtálcán, gyakran létai tormával – éhes vendégeiknek.

– Süllő, haltepertő, csöröge, kapros-tejfölös, illetve kukoricakásás töltött káposzta, és a kihagyhatatlan debreceni páros – bár beillene annak is, ez messze nem a teljes kínálat a sátorban, csak azon ételek, amelyeket a nyírmeggyesi család megkóstolt itt az elmúlt napokban. Jóllakott mosoly volt az arcukon, minden ízlett nekik. A 30 éves Gaál Natália és 32 éves párja, valamint Zsombor kisfiuk egy őszi wellnesst kötött össze a Zamattal. A kicsi egyelőre csak a nappali programokat bírta derűvel, így a szülők a koncertekről nem tudtak beszámolni. Talán majd jövőre…

Pedig fülelnivaló bőven volt: pénteken többek között a Kowalsky meg a Vega koncertezett, majd a Mystery Gang táncoltatta meg a jelenlévőket, szombaton Geszti Péter, valamint Kori&Günter lépett fel, vasárnap pedig a Debreceni Dixieland Jazz Band és Vajda István bárzongorista. Kiss Attila most kifejezetten utóbbiért jött el a rendezvényre, bár korábbi évekről ismerős számára az esemény, kedveli a gasztronómiai fesztiválokat, ez pedig véleménye szerint szerencsés környezetben van. A debreceni páros kolbásznál szerinte a csípősség mértékét nehéz eltalálni, egyébként a roppanósat, nem túl zsírosat és karakteres fűszerezésűt kedveli, akárcsak a korábbi nyilatkozó család – sorolta kritériumait a debreceni fordítótolmács.

