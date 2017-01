Zajos ünnep

Nem is lenne baj ezzel, ha kisebb hangerejű örömmámorban úsznának, esetleg csak pezsgős üvegekkel a kezükben. Na de ne legyünk azért elégedetlenek, és főleg ne puffogjunk – megteszik azt a pirotechnikai eszközök helyettünk is –, hiszen egy évben csak egyszer van szilveszter, így értelemszerűen csak egyetlen éjszakát kell kibírnunk a kéretlen hangeffektusok által kísért örömünnep közepette. Sokkal nagyobb viszont a baj szerte a világban, hiszen mint tudjuk, a terroristák az év utolsó napján sem a következő – sokak által boldogabbnak remélt – évet készítették elő, hanem egy újabb, több halálos áldozattal és sebesülttel járó robbantást. Ezúttal a törökországi Isztambul egyik híres, Boszporusz-parti szórakozóhelyét szemelték ki célpontul. Hazánkban „csupán” néhány kisebb-nagyobb petárdabaleset történt e neves napon, történetesen egy hatéves kisgyerek kezét roncsolta szét egy pirotechnikai eszköz, egy eltévedt tűzijáték az egyik családi ház tetőszerkezetén, míg egy másik egy ház erkélyén, majd a szobában okozott tüzet. Igen sokan nem értik, miért szükségesek az ünnepléshez ilyen balesetveszélyes és fülsiketítő „segédeszközök”, de sajnos úgy tűnik, ez a helyzet már nemigen változik – mert ahogy mondják: „igény van rá”. Legnagyobb közösségi oldalunkon sem pihentek a tagok az ünnepek alatt: elárasztotta az üzenőfalat a rengeteg köszöntés, melyek láttán – nekem legalábbis – az volt a véleményem, hogy talán jóból is megárt a sok… Ekkor akadt meg a szemem egyik ismerősöm – mások által talán provokatívnak tűnő – kérdésén, amivel viszont jómagam teljes mértékben egyetértettem: „Kötelező ma jókedvűnek lennem? Ez valahogy olyan erőltetett…” Szerintem is.

– Kenyeres Ilona –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA