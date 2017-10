Zaglebie Lubin vs. DVSC-TVP – Egyenpólóban érkeztek a debreceni drukkerek

A debreceni fanatikusok egy nagyobb, ötven fős csoportja busszal indult el már pénteken este fél tíz körül. – Hosszú volt az út, és csak háromszor álltunk meg, de ki lehetett bírni. Már nagyon várjuk az összecsapást, úgy tudom, remek formában van a lubini gárda, mely hazai pályán elég jól szokott szerepelni, szoros meccs vár a mieinkre, de bízunk a legjobbakban, győzni kell, ha csak kevéssel is – mondta megérkezésük után az egyik cívisvárosi drukker a Cuprum Arenánál. Egy másik Debrecen-szurkoló úgy vélekedett, hogy az egyik legnehezebb riválist kapta a DVSC, mely ha ezen a körön túljut, sokáig menetelhet a nemzetközi porondon.

Fotó: Derencsényi István

Alaposan felkészültek a szurkolásra a debreceniek, több drapériát is hoztak magukkal, illetve egyenpólót is gyártottak, melyen a Debrecen tour on Lubin felirat díszeleg.

A hírek szerint a lengyel rajongók egy ideje már nem járnak ki a női kézi meccsekre, ám ha minden igaz, épp a ma esti derbire tervezik a visszatérést, így jó hangulatú összecsapásra lehet számítani.

