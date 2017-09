yoUDay: teltház lesz a Nagyerdei Stadionban

Tizenhétezer jegy már gazdára talált, így szinte biztosra vehető, hogy a Debreceni Egyetem közössége a tavalyi yoUDay után idén is megtölti a húszezer férőhelyes Nagyerdei Stadiont. A szervezők a tavalyi rendezvényen szerzett tapasztalatok birtokában külön figyeltek az érkezők igényeire: a DKV a rendezvény előtt 17 órától és a programot követően 23 óráig sűríti a villamosjáratokat, illetve a 22-es és 24-es autóbuszok menetrendjét.

Aki mégis személygépkocsival érkezik, célszerű távolabb, akár az egyetemnél hagynia járművét, mivel a környéken korlátozott a parkolóhelyek száma. A közlekedés megkönnyítése érdekében rendőrök irányítják majd a forgalmat egészen az Egyetem sugárúttól. A stadion minden kapuját megnyitják a nézők előtt, így érdemes közvetlenül azt a bejáratot választani, ami a jegyen szereplő szektorhoz vezet. Azok, akik csomagokkal érkeznek, lassabb bejutásra számíthatnak, a szervezők ugyanis fokozottan ügyelnek a biztonságra és az előírások betartására. A táska, hátizsák nélkül érkezőket ugyanakkor gyorsított ellenőrzéssel engedik be.

A yoUDay-re több ok miatt is érdemes időben elindulni: amellett, hogy elkerülhető az esetleges forgalmi torlódás és sorban állás, a felvezető programokat is megnézheti, aki már 5 óra után megérkezik. A hivatalos kezdés előtt a stadion körüli területen menetzenekar és táncosok vonulnak fel és a Fővárosi Nagycirkusz artistái szórakoztatják az érkezőket. A 18 óra 15 percre tervezett kapunyitást követően már a stadionban és a lelátókon is indul a ráhangolódás: a több mint kétszáz fúvóst számláló, a kifejezetten erre a programra összeállt big band közreműködésével, az Abrakazabra zenekarral és csókkamerával.

A 19 óra után kezdődő látványos showműsor igazi kuriózumokat ígér: ezen az estén története során először zenél a Nagyerdei Stadionban a Halott Pénz és a Tankcsapda. Fellép Keresztes Ildikó, Vastag Csaba és Heinz Gábor Biga is. Az egyetem kétezer gólyája flashmobbal készül, a DEAC pedig csaknem ötszáz sportolóval vesz részt a yoUDay-en, ami – ahogy tavaly, úgy idén is – látványos lézershow-val és tűzijátékkal zárul majd. A mintegy kétórás program rendezője Olt Tamás, a Nemzeti Színház színművésze, író, rendező.

Az idei eseményen hátrányos helyzetű gyerekeket is vendégül lát a Debreceni Egyetem: a Bihari Állami Gondozottak Egyesületétől, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól és a Szitakötő Tanodából összesen 120 fiatal vehet részt a yoUDay-en ingyen. A hallgatók és dolgozók 390, a külső vendégek pedig 3900 forintért válthatnak belépőt a rendezvényre, az ezekből befolyó összeget is jótékony célra fordítja az intézmény: a pénzt az egyetemi gyakorlóiskolák és egészségügyi intézmények kapják meg. A yoUDay költségei egyébként meghaladják a 40 millió forintot, amit saját bevételből fedez az intézmény.

