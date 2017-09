yoUDay: az Egyetem napja, a Te napod!

– Tavaly megtöltötték az egyetemi polgárok a stadiont, és bízunk abban, hogy ez ebben az évben sem lesz másként. Az elsőéves gólyák, a felsőbb éves hallgatók, egyetemi oktatók, dolgozók, valamint az alumni tagok egyaránt érezhetik, hogy mit jelent a régió egyik legnagyobb közösségéhez tartozni – mondta az unideb.hu portálnak Rőfi Mónika.

A Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának vezetője kiemelte: az intézmény vezetése az esemény napján 16 órától oktatási szünetet rendelt el, így a programokról – tanulmányi elfoglaltság miatt – senki sem marad majd le.

A hallgatói programok már korábban megkezdődnek: 11 órától főzőversenyre, 14 órától pedig – a Nagyerdei Víztorony színpadán – tehetségkutatóra invitálják a vállalkozó kedvűeket a szervezők. A rendezvényekre ezen a linken lehet jelentkezni szeptember 18-án délig.

Az esti programban most sem marad el a lézershow, fellép az Animal Cannibals, a Halott Pénz, Keresztes Ildikó, Vastag Csaba és Heincz Gábor Biga is, és itt lesz a Nagyerdei Stadionban első alkalommal fellépő Tankcsapda is.

Az esti stadionshow-ra korlátozottan még vásárolhatók belépők a rendezvény honlapján.

