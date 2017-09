Woody Allen Diego Lunával és Liev Schreiberrel forgatja új filmjét

A 81 éves filmes még nem adott címet következő alkotásának, de annyi bizonyos, hogy az Amazon Stúdió forgalmazza majd a mozikban.

A szereposztásban Selena Gomez, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jude Law, Annaleigh Ashford, Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers és Kelly Rohrbach neve is olvasható.

Allen legutóbb forgatott filmje, a Wonder Wheel az októberi New York-i Filmfesztiválon debütál a mustra zárófilmjeként. A produkció fő szerepeit James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake és Kate Winslet alakítja. Az ötvenes években a Coney Islandon játszódó film elkészítését szintén az Amazon Stúdió finanszírozta. A Wonder Wheel decembertől a mozikban is látható majd Észak-Amerikában, de a filmszínházak után az Amazon Prime előfizetői számára a képernyőn is elérhető lesz.

Allen tavalyi cannes-i filmfesztiválon bemutatott Café Society című filmje ugyancsak az Amazonnal való együttműködés révén született. A harmincas évek Hollywoodját felidéző alkotásra világszerte 47 millió dollárért (12 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők.

– MTI –

