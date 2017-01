Wilmar Jordán Gil nem lesz Loki-játékos: nem mutatta azt az odaadást, amit a szakmai stáb elvárt tőle

Péntekig még itthon készül a Loki, utána azonban elutazik egy közel kéthetes portugáliai edzőtáborba – számol be a klub hivatalos honlapja. Eldőlt, hogy Wilmar Jordán Gil nem lesz a DVSC játékosa. A kolumbiai nem mutatta azt az odaadást, amit a szakmai stáb elvárt tőle, így haza is utazott, ugyanakkor a venezuelai középpályás, Frank Feltscher továbbra is a Lokival készül.

Hétfőn délután, míg kedden délelőtt tart foglalkozást a szakmai stáb. Szerdán két felkészülési találkozó is lesz Pallagon az NB II élmezőnyéhez tartozó Kisvárda és Balmazújváros ellen. Előbbi csapat ellen 11 órától lépnekk pályára, míg az újvárosiakat 14 órától fogadják.

Csütörtökön délelőtt edz a Loki, pénteken pedig 11.45-től, a Nagyerdei Stadiontól indul a csapat Portugáliába, ahol február 8-ig készül majd.

Debrecen – A kétszeres kameruni válogatott játékos négyéves szerződést kötött.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA