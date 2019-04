William Barr: sem Donald Trump munkatársai, sem egyetlen amerikai nem játszott össze oroszokkal 2016-ban

A tárcavezető leszögezte a Mueller-bizottság nem talált bizonyítékot sem összejátszásra, sem összeesküvésre az orosz kormányzattal vagy az Internet Research Agency (IRA) nevű orosz álhírgyárral.

William Barr megerősítette: az orosz kormány valóban be akart avatkozni az amerikai választási folyamatba. Elmondta: Robert Mueller és munkatársai részletesen kivizsgáltak egy sor kapcsolatfelvételt a Trump-kampány munkatársai és oroszokkal kapcsolatban álló személyek között, de nem találtak bizonyítékot sem összejátszásra, sem az amerikai törvények bárminemű megsértésére. “Ez a lényeg: csaknem két esztendeig tartó vizsgálat, több ezernyi idézés és tanúk százainak meghallgatása után a különleges vizsgálóbizottság megállapította, hogy az orosz kormány ugyan támogatta a 2016-os elnökválasztási folyamatba történő törvénytelen beavatkozást, csakhogy a Trump-kampány, vagy bárki más nem játszott össze velük ebben” – fogalmazott a miniszter.

Barr azt is megerősítette, hogy a vizsgálóbizottság feltárt az orosz beavatkozási kísérletre vonatkozó bizonyítékokat. Mint mondta: a bizottsági jelentés részletezi is, hogy az oroszok milyen erőfeszítéseket tettek a Demokrata Párt és Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt számítógépes rendszerének feltörésére és információk, dokumentumok ellopására. A cél ezek nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése volt – tette hozzá William Barr, megemlítve a WikiLeaks és a Guccifer nevű kiszivárogtató portálok szerepét is ebben.

A miniszter kifejtette: a Mueller-bizottság nem talált elégséges bizonyítékot arra, hogy Donald Trump akadályozta volna az igazságszolgálatot. A bizottság tíz esetet vizsgált meg, amikor szóba kerülhetett az igazságszolgáltatás akadályozásának kísérlete.

William Barr közölte, hogy a jelentés szerkesztett változatát küldik át a kongresszusnak és ezt a változatot hozzák nyilvánosságra is, de a szerkesztésben sem a Fehér Ház, sem más nem vett részt. Hangsúlyozta azt is: bár az elnöknek erre kivételes joga lett volna, nem élt vele. Barr hozzátette: erre vonatkozó kérés sem érkezett senkitől, az elnök jogászaitól sem, bár a jelentés egyes szerkesztett részleteit konzultációra megküldték a hírszerzés felelős vezetőinek.

“A legnagyobb mértékű átláthatóságra törekedtem” – szögezte le Barr, és közölte: a nyilvánosságra hozott, és a kongresszusnak megküldött változat nem teljesen azonos, mert bizonyos információk – hírszerzési érdekeket szem előtt tartva – a minisztérium honlapján nyilvánosságra hozott változatban nem szerepelnek, de a kongresszus vezetői megkapják ezeket.

A sajtótájékoztatón a miniszter újságírói kérdésre válaszolva közölte: nem ellenzi, hogy a kongresszus meghallgassa Robert Muellert. A sajtótájékoztató után néhány perccel egyébként a képviselőház igazságügyi bizottságának vezetője, Jerry Nadler idézést küldött Muellernek, május 23-ra kérve megjelenését a meghallgatásra. Nancy Pelosi házelnök és Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője már csütörtök reggel – William Barr sajtótájékoztatója előtt – Mueller meghallgatását sürgette.

Donald Trump a sajtótájékoztató után Twitter-bejegyzést tett közzé. “Nincs összejátszás, nincs az igazságszolgáltatás akadályozása, a játéknak vége” – írta az elnök. A Twitter-bejegyzéshez az elemzőket a Trónok harca című filmsorozatra emlékeztető fotót is bemásolt magáról.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA