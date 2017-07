Wi-Fi és úti vasaló nélkül nincs nyaralás

Indul a nyár a műszaki cikkek piacán is: kiderült, hogy kamera, hajszárító és laptop nélkül nem megyünk nyaralni, a mobiltelefont pedig leggyakrabban fényképezésre, zenehallgatásra vagy navigációra használjuk – mutatott rá az Euronics Műszaki Áruházlánc friss felmérése. A nyaralók 41 százaléka még a medencéhez is magával viszi a telefonját, de nyaralás alatt csak minden harmadik ember nézi meg az otthoni híreket is, sőt az országos átlagtól eltérően minden harmadik Békés és Bács-Kiskun megyei ki is kapcsolja a készüléket, ha vakációzik.

Mobil nélkül sehova!

Ha szabadságra megyünk, kikapcsolódni indulunk, de vajon tudunk pihenni a mobiltelefonunk vagy a laptopunk nélkül is? Úgy néz ki, hogy kedvenc elektronikai kütyüink és készülékeink nélkül már nem nagyon utazunk, szállásfoglaláskor a többségnek pedig az is fontos feltétel, hogy legyen Wi-Fi az adott épületben. Íme a kutatás eredményei a nyaralási szokásainkkal kapcsolatban! A nők kütyüfüggőbbek, mint a férfiak: közel kétszer annyi nő visz magával nyaraláskor tabletet, bluetooth hangszórót, gyors­töltőt vagy egyéb szórakoztató elektronikai eszközöket, mint férfi, és a nők majdnem fele nem hagyja otthon a laptopot vagy a hajsütőt sem, ha vakációzni indul. A nők kétharmada hajszárítóval, a férfiak kétharmada fényképezőgéppel nyaral, de az urak többsége nem ragaszkodik a műszaki cikkekhez a nyaralás alatt. A magyarok kedvenc útitársa így hát összességében a kamera és a laptop, de sokan a hajszárítót és az úti vasalót is preferálják.

Mire használjuk?

A legtöbben fotózásra, videózásra, navigációra, játékra és arra használják a mobiljukat, hogy felhívják családtagjaikat, illetve barátaikat. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében a mobilos étterem-, illetve szálláskeresés is népszerű, leggyakrabban pedig a Tolna és a Vas megyeiek telefonálnak haza. Békés és Bács-Kiskun megyében viszont minden harmadik ember egész egyszerűen kikapcsolja a mobilt, ha nyaral. Nem tűnik igaznak az, hogy mióta van okostelefonunk, nem viszünk külön fényképezőgépet vagy kamerát a nyaralásra: az Euronics felmérése szerint ezzel az állítással a válaszadóknak csupán a harmada ért egyet. Meglepő módon tehát a dupla­kamerás okostelefonok ellenére is ragaszkodunk a fényképezőgépekhez, profi képekre vágyunk, ha nyaralni megyünk. Lássuk be, a fotózás még mindig közkedvelt dolog, akárhol is vagyunk! Azonban az okostelefon sem kevésbé népszerű, minden második nő és 10-ből 4 férfi még a medencéhez is magával viszi a telefonját, ha nyaral.

Szelfi vagy nem szelfi?

A nők jobban kedvelik a szelfit, mint a férfiak: míg háromból két nő szereti magát fotózni a nevezetességek előtt, addig ezzel csak minden harmadik férfi van így.

A legtöbb szelfit a Tolna megyeiek készítik, de az ország többsége is szelfipárti. És, ahogy a szelfizés, úgy egy szállás lefoglalásakor a Wi-Fi is a nőknek fontosabb. A nők 86%-a szerint elengedhetetlen az internetkapcsolat a nyaralás alatt, majdnem minden második férfi azonban vígan meglenne internet nélkül is a vakációja idején.

