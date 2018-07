Waliczky Tamás képviseli Magyarországot jövőre a Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén

A Ludwig Múzeum idén is nyílt pályázattal, szakmai zsűri döntése alapján választotta ki a magyar pavilon kiállítását. A 16 beérkezett pályázat közül Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, kurátor Waliczky Tamás: Kamerák. Képzelt kamerák és más optikai eszközök című kiállítását ítélte nyertesnek.

Az intézmény közlése szerint a Velencei Biennále magyar pavilonjába tervezett kiállítás a vizuális érzékelés tágas lehetőségeiről és annak megjelenítéséről szól. A cím elsősorban arra a 23 darab fantáziakamerára utal, amelyeket Waliczky 2016 óta tervezett. Az analóg elven működő optikai szerkezetei különböző vizuális nyelveken szimulálják és képezik le a világot. Fantáziakamerái a látás és az ábrázolás kulturális és technikai meghatározottságára, manipulálhatóságára hívják fel a figyelmet.

Az intézmény indoklása szerint Waliczky témaválasztása különösen aktuális napjainkban, amikor a képkészítés és kamerák soha nem látott mértékben váltak a mindennapjaink részévé, észrevétlenül behálózva az életünket.

Mint írják, Waliczky Tamás precíziós pontosságú, fekete-fehér digitális grafikái és animációi egyszerre nyújtanak esztétikai élményt és gondolkodtatnak el a technikai fejlődés elfeledett és a művészi gondolkodás által feleleveníthető alternatíváiról. Waliczky “kamerametaforái”, lightboxokon és animációkon keresztül jelennek meg a pavilonban. Az átriumban az egyik fantáziakamera megépített, digitális változatán a nézők is kipróbálhatják majd az egyik szerkezet működését.

A kiállítás kurátora Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a BTM-Budapest Galéria kiállítási osztályának vezetője.

Az 58. Velencei nemzetközi Képzőművészeti Biennálét 2019. május 11. és november 24. között rendezik meg. A központi kiállítást May You Live in Interesting Times címmel rendezi meg a biennále főkurátora, Ralph Rugoff, aki külön központi témát nem hirdetett meg.

Waliczky Tamás (1959) a kortárs újmédia művészet egyik legismertebb és legkiválóbb képviselője. Számítógépekkel 1983 óta dolgozik, a digitális művészet egyik úttörő és meghatározó magyarországi alkotója. 1992-ben meghívott művész volt a ZKM Vizuális Média Intézetében, majd később az intézet kutatócsapatának a tagja lett. Tanított és dolgozott Magyarországon, Németországban, Japánban és Franciaországban. 2010 óta a School of Creative Media, City University of Hong Kong egyetemi tanára. 2013-tól a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Alkotásai számos nemzetközi díjat nyertek, köztük a linzi Prix Ars Electronica fesztivál Golden Nica díját. Világszerte számos kiállításon szerepelt, például a lyoni Biennálén, a tokiói ICC Galériában, a Multimediale Karlsruhéban vagy a Sevillai Biennálén. Művei olyan jelentős közgyűjteményekben találhatók meg, mint a párizsi Pompidou Központ, a New York-i Museum of Modern Art vagy a budapesti Ludwig Múzeum.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA