Vonzóvá teszik a kisvárosokat a fiataloknak

A fiatalok elvándorlása a kisebb városokból egy megszokott jelenség napjainkban, ugyanis a jobb megélhetőség miatt sokan költöznek el a szülőhelyükről. Az utóbbi időben viszont az önkormányzatok tesznek azért, hogy minél többen helyben maradjanak. Szilágyi Sándor, Tiszacsege polgármestere igazán derűlátó, hiszen a településen évről évre növekszik a fiatal lakosság száma. Elmondása alapján az utóbbi néhány évben megfigyelhető, hogy egyre többen kezdenek helyben gazdálkodni, amelyben nagy segítséget nyújtanak a különböző állami támogatások.

A fejlődés érzékelhető

– Az utóbbi közel 3 évben mintegy 8-10 fiatal párnak sikerült szép kis gazdaságot kialakítania. Ezen felül egyre több fiatal tanár érkezik hozzánk, és igyekszünk a legtöbb frissen végzettnek munkát biztosítani. Ráadásul, mióta kiemelt turisztikai terület lettünk, azóta rengeteg új ötlet érkezik fiataljaink részéről, hogy hogyan lehetne minél hasznosabb ötleteket megvalósítani – fejtette ki. Hozzátette, a turisztika fejlődéséhez sok fiatal is hozzá szeretne járulni, számos ötlettel szeretnék segíteni fellendülést. A településnek sokat jelent az, hogy épül az autópálya, valamint az a több milliárd forint is jól jött, amelyet fejlesztésekre kaptak az utóbbi időben. Az önkormányzat figyelmet fordít arra, hogy a lakhatást is támogassa, gondolkodnak azon, hogy szolgálati lakásokat alakítsanak ki. A helyi fiataloknak ráadásul házasságkötés esetén ingyenesen biztosítják a lakodalom helyszínét a Tisza menti termükben, valamint az asztalokat és az étkészletet.

Többféle támogatás

Berettyóújfaluban is számos kedvezménnyel igyekeznek helyben tartani a fiatalokat. Muraközi István polgármester hangsúlyozta, folyamatosan fejlődik a város, és a lehető legtöbb támogatást megadják a fiataloknak azért, hogy ne költözzenek el máshová.

Ehhez hozzátartozik az, hogy 2017 októbere óta félmilliós támogatást nyújt a város a telket vásároló vagy házat építő fiataloknak. Eddig 50 pár élt ezzel a lehetőséggel. Ezen felül 12 darab 60 négyzetméteres fecskelakást alakítanak ki, aminek két évig csak a rezsijét kell fizetniük a fiataloknak. Illetve épül majd egy inkubátorház is, amelynek segítségével a feltörekvő vállalkozások kedvezményes irodákat bérelhetnek ki.

– Az állandó lakhellyel rendelkező lakosainknak babaköszöntő csomagot állítunk össze, illetve segítjük az óvodakezdést is, mindkét esetben 30 ezer forintos nem anyagi támogatással. A fiatalok hasznos időtöltését is segítjük, az egyesületek számára biztosítunk egy épületet, amelynek csak a rezsijét kell fizetniük. Támogatjuk a sportolást, az utánpótlás-nevelésben több száz gyerek vesz részt, tehát biztosítani tudjuk azt, hogy a fiatalok a szabadidejüket értelmesen tölthessék el.

Újabb munkahelyek

A biharkeresztesi önkormányzatnál is törekednek arra, hogy a fiatalokat megtartsák, és a településen maradjanak. Barabás Ferenc polgármester elmondta, egyre több fiatal veszi át a családi mezőgazdasági vállalkozást, ami már hozzásegíti a települést ahhoz, hogy a fiatalok ne költözzenek el. Hangsúlyozta, az egyik legnagyobb segítség az, hogy egyre több cég költözik hozzájuk, amely rengeteg embernek teremt munkahelyet.

– Véleményem szerint ennek van az egyik legnagyobb lakosságmegtartó ereje. Ezen felül segítjük a szakképzést, nemrégiben egy pályázatot is benyújtottunk közösen Nagyváraddal, hiszen szeretnénk, ha minél többen tanulnának szakmát a fiataljaink közül, amellyel később el tudnak nálunk helyezkedni. A tervek szerint a pályázat nemcsak a képzést, hanem a távolabbról érkezőknek a szállást is fedezi. Emellett van 23 önkormányzati lakásunk, ebből 12-őt tudunk biztosítani azok számára, akik itt szeretnének letelepedni. Romániából is többen költöznek még át, tehát gyarapszik a lakosság – fejtette ki a polgármester. Hozzátette, míg korábban 4 ezer alatt is volt a lakosság száma, mára 4,3 ezer körül van, amely a gyermekek számát is befolyásolja, emiatt pedig a bölcsődét is bővíteniük kell, így szeptembertől tizenkét újabb helyet biztosítanak a kicsiknek.

A polgármester kiemelte, a változás már látható, de még kell néhány év ahhoz, hogy igazán sikeresek legyenek az erőfeszítések.

