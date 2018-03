Vonósnégyes és kubai hangulat Debrecenben

Végre visszatér a cívisvárosba a Budapest Voices, melynek tagjai bebizonyítják, hogy az a cappella is lehet ­rock&roll. Aki szombaton elmegy a Nagyerdei Víztoronyba, olyan dalokra bugizhat, mint az Adjon az ég (Tankcsapda), Ennyi csak (Kowalsky meg a Vega), By the Way (RHCP), Autó egy szerpentinen (Quimby) és még számos slágerre a Budapest Voices előadásában