Volt oka az ünneplésre a DVSC ökölvívó klubjának

Az elmúlt, sikerekben igen gazdag esztendőt búcsúztatta a DVSC ökölvívó klubja a közelmúltban. A 18. évzáró buliját a debreceni Chili Caféban megtartó egyesület eddig gyakorlatilag mindig megnyerte a klubok országos versenyét vagy dobogóra állhatott. A pontszámítás alapján a Vasas mögött hajszálnyival a második helyen végzett a DVSC 2016-ban, ám Szabó Sándor klubelnök köszöntőjében kiemelte, szerinte a csapata volt a legjobb az elmúlt idényben – számolt be a dvscboxing.hu.

Gratulációk és biztató szavak

Az elnök és Szabó Ildikó, a DVSC klubmenedzsere, az évzáró ceremónia házigazdájaként szólt az egybegyűltekhez, majd az edzők, Salánki László, dr. Vígh Balázs és Deél István értékelték egyénileg a bokszoló lányokat, fiúkat.

Meghívott díszvendégként Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnöke is biztató mondatokat intézett a tehetséges sportolókhoz. A bokszolók és trénerek társaságában néhány régi támogató, valamint ringbíró is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, így közösen búcsúztatták 2016-ot.

Sok a fiatal tehetség

Az értékelések során elhangzott, ebben az esztendőben benne maradt néhány aranyérem a DVSC-ben, illetve néhányat elvettek a csapat bunyósaitól. Ezzel együtt is minden dicséretet megérdemelnek a csapat tagjai, hiszen korosztályos és felnőtt bajnoki aranyak, ezüstök, bronzok garmadája jellemzi a DVSC hazai szereplését. Emellett a hagyományos – az országos bajnokságokon kívüli – utánpótlás viadalokon (Énekes, Bornemissza, diákolimpia), valamint a felnőttek számára kiírt viadalokon (például a Bocskai István-emlékversenyen) egyaránt markáns módon jelen volt a gárda.

A nemzetközi porondon is szerepelt néhány DVSC-s bunyós, ráadásul eredményesen, holott év közben jelentős változások történtek az egyesületnél, például Salánki László átvette Hutai Lászlótól a klub vezetőedzői posztját, s innentől, Nagy Tímeával közösen, nemcsak Hajdúhadházon, hanem Debrecenben is ők tartották a tréningeket. Érdemes megemlíteni, hogy Berekböszörményben, Körösszakálon és Konyáron Vígh Balázs irányította a szakmai munkát, míg Korcsmáros Mercédesz trénere egy egykori vezetőedző, Deél István volt.

Mindemellett a régióközponti szerepéből adódóan a DVSC a szokásos, általa sok évvel ezelőtt életre hívott pofonpartikat is folyamatosan szervezte, rendezte, amelyeken nagyjából havonta minimum 20, de olykor 40 feletti párban bokszoltak a térség, sőt, a határon túli magyarlakta területek öklözői is. Ezen megmérettetések által rendszeres versenyzési lehetőséget biztosítottak elsősorban a ifjú tehetségek, de olykor a felnőttek számára is.

A hivatalos ceremónia után ízletes ebédet fogyasztottak a résztvevők, majd fakultatív biliárdozás, bowlingozás zárta a programot.

HBN

