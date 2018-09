Volt–e strandon az idén?

Kalmár Enikő, egyetemi hallgató

Gyerekkorom óta szeretek strandolni, a nagyszüleimmel is mindig az volt a gyereknapi program, hogy leléptünk a fürdőbe. Mint általában mindig, idén is Hajdúszoboszlót választottuk.

Balogh Tamás, tanuló

A nyári gyakorlatom sok időt elvett tőlem, nem sokszor tudtam strandra menni. Sajnálom, mert a fürdőzés nagyon jó kikapcsolódás. A baráti körrel inkább otthon töltöttük az időt.

Jenei Xénia, nővér

A nyár folyamán voltam Hajdúszoboszlón és a penészleki fürdőhelyen is. Nagyon jól éreztem magam, ha tehetném, többször is visszamennék. Jó volt napozni, csúszdázni és úszni is.

HBN|Fotók: Molnár Péter

