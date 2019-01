Voksoljunk Senánszkyra!

Komoly elismerésben részesült mindjárt az esztendő elején a Debreceni Búvárklub többszörös világcsúcstartó kiválósága, Senánszky Petra. Mint azt a sportoló a Facebookon közzétette, jelölték az Athlete of the Year 2018 címre.

Nagy megtiszteltetés

„Remekül kezdődik az évem, mivel óriási megtiszteltetésben részesültem: jelöltek az IWGA (International World Games Association) Athlete of the Year 2018 címre, amit online szavazással lehet elnyerni. Igazából nekem már ez is nagyon jól esik, de aki szeretne, kattintson rám (a nagyon elvetemülteknek akár 24 óránként is lehet, és nem kell regisztrálni hozzá) ennek az oldalnak az alján – írja Petra.



A világbajnok sportolónál egyébként már célkeresztbe került a február végi, egri világkupa, a márciusi úszó országos bajnokság és a nyári Európa-bajnokság is.

