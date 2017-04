Ám ezekhez még közel sem teljes intenzitással társul a civil szervezetek működését érintő tervezett módosítás miatt várható tiltakozás. Együtt a kettő azért már erőn felüli vállalásnak tűnik még a nagyot álmodni merőknek is. Mi az internetadó ezekhez képest, annak bevezetése elől mégis meghátrált a kormány a tiltakozás hatására. Ám éppen emiatt is van most nehéz helyzetben, hiszen az újabb visszakozás „papírkutyát” csinálna belőle, csakhogy az sem kifizetődő, ha köti az ebet a karóhoz. Mindenesetre nehéz jó megoldást találnia, de most már egye meg, amit főzött.

Miután az illiberalizmus ellenzői meglehetősen elszántnak látszanak, ráadásul régen érzékelt nemzetközi nyomás is nehezedik az Orbán-­kabinetre, akár vízválasztó is lehet a CEU és a civilek megrendszabályozása a magyar belpolitikában. Hogy aztán ebből, hogyan tud kijönni, az még kérdéses, mint az is, hogy mit hoz ez nekünk, egyszerű magyar állampolgároknak.

– Égerházi Péter –

