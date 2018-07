Vízilabda Eb – Kikapott a spanyoloktól, negyedik a női válogatott

A magyar csapat már a nyitónegyedben 5-1-s hátrányba került, innen pedig nem volt esélye megszorongatni a világbajnoki ezüstérmes házigazdákat.

A magyar női válogatott 2010 óta először tér haza érem nélkül a kontinensviadalról.

Eredmény

nők, bronzmérkőzés:

Spanyolország-Magyarország 12-6 (5-1, 1-2, 4-0, 2-3)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Paoletti (olasz), Schwartz (izraeli)

gólszerzők: Gual 3, Espar A. 2, Pena, Ortiz M., Garcia, Leiton, Espar C., B. Ortiz, Bach 1-1, illetve Szilágyi, Keszthelyi 2-2, Garda, Illés 1-1

Magyarország:

Gangl – Szilágyi, Parkes, Szücs G., Horváth B., Illés, Keszthelyi, Leimeter – cserék: Gurisatti, Garda, Csabai, Gyöngyössy, Tóth E.

A magyar női válogatott története hatodik Eb-bronzára hajtott, míg a spanyol a 2008-ban hazai környezetben (Málagában) megszerzett ezüst, valamint a 2014-es arany mellett most tehette teljessé éremgyűjteményét. A két csapat már a torna nyitónapján is összecsapott egymással, a spanyolok akkor magabiztos, 13-9-es győzelmet arattak.

A ráúszást követőn néhány másodpercet kellett csak várni csak az első spanyol emberelőnyre, amelyet Pena az utolsó pillanatban be is lőtt. Még nem telt el két perc a találkozóból, amikor Szücs már a második kiállítását kapta, ezt Anna Espar értékesítette. Az első magyar előnyt villámgyorsan játszotta meg a csapat, Gyöngyössy tökéletesen kapta a labdát, de a spanyol kapusba bombázott. A spanyolok tanítanivalóan vittek végig egy három a kettő-elleni szituációt, ezzel az első negyed felénél hatalmas előnybe kerültek. A vb-ezüstérmes azonos létszámban is úgy passzolgatott, mintha eggyel több játékosa lett volna, négygólosra növelte előnyét, végül magyar részről Szilágyi megtörte a gólcsendet. Az ötödik spanyol gólban kicsit Gangl is benne volt, majd Keszthelyi emberelőnyös próbálkozása halt el a blokkban (5-1).

Keszthelyi Rita (j) és a spanyol Helena Lloret a bronzéremért játszott Magyarország – Spanyolország mérkőzésen | MTI Fotó: Illyés Tibor

A második negyed elején a spanyol lövők rendre rossz megoldásokat választottak, a magyarok azonban nem tudtak szépíteni ezalatt a rövidzárlat alatt. A spanyolok végül gyönyörűen értékesítettek egy előnyt, majd a fehér sapkás magyarok a sokadik fórjukból szerezték meg a második góljukat. Emberhátrányban kétszer is gyönyörűen blokkoltak a magyarok, majd Szilágyi ötméteresből csökkenthette volna a hátrányt, de a felső lécre bombázott. A magyar játékos szinte rögtön javított, nyolc másodperccel a nagyszünet előtt talált a kapuba (6-3).

Egy kihagyott előnnyel és egy elrontott ziccerrel kezdték a magyarok a harmadik felvonást, így “magától jött” a hetedik spanyol találat. Ez a forgatókönyv a következő percben megismétlődött, majd Keszthelyi kiállítása alatt a kilencedik spanyol gól lezárta a játékrészt.

Az Eb utolsó negyedében – amelynek hétgólos hátrányban vágott neki a magyar válogatott – Tóth volt a kapuban, s a gólkirálynői címre hajtó Ortiz pillanatok alatt felavatta. Keszthelyi emberelőnyből talált be, de a spanyol választ nem váratott sokat magára. A magyar csapatkapitány még egy szabaddobást értékesített, majd Illés lőtte ki a jobb alsót, ez volt az Eb utolsó magyar gólja.

