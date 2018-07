Vízilabda Eb – A kapitány szerint jókor jön a szerbek elleni csata

“Mivel nekünk most egy fiatal, épülő csapatunk van, ezért különösen jó, hogy most jön össze ez a mérkőzés. Láthatjuk azt, tesztelgethetjük, hogy a jövőben mivel lehet megfogni a szerbeket, mi az, ami akár már a keddi találkozón működhet” – mondta az MTI-nek a szövetségi kapitány, aki hozzátette, természetesen a legjobb az lenne, ha már a holnapi napra találnának valamit, ami működőképes lehet. “Azért ez nem egyszerű, hiszen kevés fogás van a szerbeken, ha kell, erőből, ha kell, technikából játszanak, a védelmük pedig mindig erős” – szögezte le a szakember, aki szerint ugyanakkor a világ legjobb csapata, az aktuális olimpiai bajnok ellen játszani mindig nagy presztízs és mérce is egyben.

A szövetségi kapitány kiemelte, azt szeretné, ha tanítványai felszabadultan játszanának, ugyanakkor szigorúan betartva a taktikai utasításokat. “Nagy koncentráltságra, de valami taktikai csavarra is szükség lesz, mert egyszerű dolgokkal nehéz megverni ezt a szerb válogatottat” – fejtette ki.

A 44. születésnapját múlt kedden éppen Barcelonában ünneplő szakember számos nagy csatát megélt a szerbek ellen, elmondta, számára az egyik legemlékezetesebb az 1997-es sevillai Európa-bajnokság döntője, ahol Kásás Tamás három góljával 3-2-re győzték le Jugoszlávia válogatottját, továbbá a 2000-s sydneyi olimpia elődöntője, amelyen azt követően diadalmaskodtak, hogy a csoportküzdelmek során kikaptak a nagy riválistól. “Az egy előrehozott döntő volt. Azzal, hogy ott nyertünk, az ölünkbe csúszott az aranyérem” – emlékezett vissza Märcz Tamás.

A férfi vízilabda-válogatott kedden 17 órakor kezdi meg a negyeddöntőjét Szerbia ellen.

