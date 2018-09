Vízeséstúra falon vagy hídon

A tiroli Ötz-völgyben lévő üdülőfalu közelében, a Stubai-Alpok lábánál hatalmas vízesés zúdul a mélybe. A 159 méter magas, dübörgő vízfolyás évtizedek óta kedvelt célpontja a kirándulóknak. A faluból meredek kaptatón lehetett eljutni vízesés lábához, ahol fakorlátok állták útját a turistáknak. 2013-ban aztán egy hatalmas sziklaomlás miatt a kirándulóknak látogathatatlan lett a természeti csoda. A helyiek természetesen nem nyugodtak ebbe bele, és néhány év alatt egy olyan vízesés-látogatóközpontot hoztak létre, amely egyedülálló az osztrák tartományban.

Umhausenből mintegy háromnegyed órás, a meredeken emelkedő kavicsos úton egyáltalán nem könnyű sétával juthatunk el a Stubenfall vízesés lába közelében kialakított kis információs központba. Ezen a szinten közelebb nem vezet út, hiszen a hatalmas robajjal sziklát érő víz permete messzire elér. Az információs helyen megtudhatjuk, hogy a „stuiben” valójában a vízesésen megtörő napfény keltette fényjáték. A kis központban derült ki számunkra, hogy a vízesés mellett két út vezet felfelé. Nem csak a már messziről látható függőhíd és lépcsőrendszer, hanem egy ferrata, azaz sziklák között, sziklafalon vezetett, vaslétrákkal, kampókkal, kapcsolódási pontokkal kialakított alpinista út is. Mi csupán csodáltuk a függőleges falakon a biztonságukat szolgáló felszerelésben mászókat, köztük tízéves gyerekeket is.

A függőhíd felé vettük az irányt. A sziklafalakra rögzített hatalmas acélalkotás 85 méter hosszú, 1,2 méter széles és 31 méter mély völgy fölött vezeti át a turistát. Végiggyalogolni legalább három perc, hiszen nagy része fölfelé vezető lépcső, és persze a lépések keltette rezonancia miatti kilengés olykor megállásra készteti az embert. No meg a vízesés látványa is méterről méterre változik, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Átérve a túloldalra 20 lépcsöfokonként a vízesés fölé nyúló kerek kilátópontokat építettek, ahonnan mindig más és más szögben gyönyörködhetünk a mellettünk és alattunk lezúduló vízfüggönyben. Ha pedig süt a nap, igazi fényjátékban is részünk lesz. A függőhíd és a lépcsők mindegyike olyan, hogy ha nincs tériszonyunk, az alattunk lévő mélységet, vízesést is szemlélhetjük.

A vízesés tetejére érve egy vasrostély-hídon kelünk át a bővizű patak felett. Ez a látvány azonban még semmi ahhoz képest, ami a vízesés másik oldalán, a függőleges sziklafalba simuló, a zuhatag fölé nyúló kilátón fogad bennünket. Mellettünk a víz, alattunk 150 méteres mélység és a sziklafal, amelyen kapaszkodnak fel a ferratát választók.

