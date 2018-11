Vívó-vk – Negyedik a női tőr- és a férfi párbajtőrcsapat is

A női tőrözőknek Algírban rendezték az új szezon első vk-viadalát, melyen egyéniben Kreiss Fanni és Mohamed Aida jutott főtáblára, s ott előbbi tudott egy meccset nyerni.

A magyar szövetség honlapja szerint a csapatversenyben azonban bravúrosan szerepelt a Kreiss, Mohamed, Kondricz Kata, Zámbó-Gólya Fruzsina összetételű együttes. A válogatott a 11. helyen állt a világranglistán a verseny előtt, így már a nyolcaddöntőben is – papíron – erősebb csapattal, a hatodik kanadaival csapott össze. A mérkőzésen aztán 45-37-re nyertek Mohamedék, akik a negyeddöntőben még nagyobb bravúrt végrehajtva a ranglistán harmadik amerikaiakat is legyőzték.

Ezen a mérkőzésen Kreiss egészen nagyszerűen vívott, utolsó emberként 23-27-nél kötött be, s 16-1-re verte az egyéni rangsorban harmadik Lee Kiefert, így a csapat 39-28-ra győzött. Később az elődöntőben előbb az orosz (26-45), majd a helyosztón az olasz csapat is jobbnak bizonyult (36-43) a magyarnál, mely így a negyedik lett.

Férfi párbajtőrben a berni vk egyéni szempontból gyengén sikerült a magyaroknak, ugyanis csak Bányai Zsombor jutott fel a főtáblára, s ott első meccsén kikapott.

A vasárnapi csapatversenyben Bányai nem is szerepelt, a Rédli András, Siklósi Gergely, Peterdi András, Berta Dániel összetételű négyes viszont kiválóan vívott, Belgium (44-26) és Hongkong (38-21) legyőzésével jutott be a nyolc közé, ahol a franciákat is legyőzte öt tussal (37-32).

A folytatásban aztán az oroszoktól simán (29-45), a dél-koreaiaktól pedig szorosabb meccsen kikaptak (33-38) Rédliék, így szintén a negyedik pozícióban zártak.

