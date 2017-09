Vívó nyílt nap és véradás Debrecenben

A Békessy Béla Vívócentrum véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A vér mással nem pótolható, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat az eseményen fokozottan számít az önzetlen véradók segítségére a vérkészlet stabilitásának megőrzése céljából.

A szervezők 10.00-14.00 óráig várnak minden érdeklődőt, akik szakértők felügyelete mellett próbálhatják ki, milyen érzés a pástra lépni. A nyílt napon az amatőrök is tesztelhetik rátermettségüket. Kezükbe foghatják a sportágban használatos fegyvereket, s szemtől szemben megmérkőzhetnek barátaikkal, osztálytársaikkal, szüleikkel. A rendezvényen a kicsik játékos formában ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival és bizonyíthatják rátermettségüket.

A rendezvényen jelen lesz Mihály Kata magyar bajnok is, akitől sok érdekességet meg lehet majd tudni a vívással kapcsolatban. Kata nemrég jött haza a tajvani Universiaderól, ami egy nemzetközi sportesemény, amit a Federation International Sports University (FISU) szervez egyetemi sportolók számára több sportágban. A nyári Universiadék tizenkét kötelező (atlétika, kosárlabda, vívás, labdarúgás, torna, cselgáncs, tenisz, toronyugrás, vízilabda, asztalitenisz, röplabda) és a szervező ország által választott sportokból állnak.

A nyílt napra már négy éves kortól várják a gyerekeket, valamint a mozogni vágyó felnőtteket. Ezen kívül, nálunk a mozgáskorlátozottak is be tudnak kapcsolódni a vívásba. A klub eredményes és lelkes csoportjai továbbra is a megszokott színvonalon és szakértelemmel indulnak az új tanévben is.

Békessy Béla Vívó Klub

