Vívás: Serra György szerint hasznos tanácskozáson vannak túl

Elnökségi ülést tartott nemrégiben a Magyar Vívó Szövetség Budapesten. A megbeszélésen több fontos kérdésben is döntés született, a tanácskozás egészen estig elhúzódott. A szövetség elnökségi tagjaként Serra György is részt vett az eseményen, a Békessy Béla Vívó Klub ügyvezetője elmondta, mivel ez volt az éves közgyűlés előtt az utolsó elnökségi ülés, így megszavazták az előterjesztéseket is.

Határozatot hoztak a felszerelésekkel kapcsolatban is: a még biztonságosabb sportolás érdekében a kadet, illetve annál magasabb korosztályokban a legújabb FIE-szabályok lesznek kötelezőek a versenyeken és az edzéseken egyaránt szeptember 1-től. Az eddigiekhez képest változás a sisak, illetve a mellvédő tekintetében áll be. Ennek kapcsán Serra György úgy fogalmazott, ügyvezetőként jól tudja, mennyire fontos a gyerekek biztonsága, éppen ezért az ülésen kifejezetten támogatta a védőfelszerelések viselésének szigorítását.

Mint a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség vívás szakreferense, külön örültem, hogy az egyetemi vívás fejlesztése bekerült az idei költségvetésbe, hiszen ebből a forrásból a Debreceni Egyetem vívói is profitálhatnak majd”

– mesélte Serra.

A megbeszélésen a testület egyhangúlag megszavazta, hogy a korábbi világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes Boczkó Gábor a jövőben az eddigi feladatai mellett sportigazgatóként is segítse a szövetség munkáját. A kinevezéshez Serra György is gratulált Boczkónak, egyúttal pedig jó munkát kívánt neki.

A gyűlésen szó esett még az áprilisi, veronai kadet és junior világbajnokságról is, melyen nagyon jól zártak a magyarok, Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány vezetésével két arany- és öt bronzéremmel zártak a mieink. Serra György szerint ez összességében kiváló teljesítmény, mely dicséri az utánpótlás-nevelést, egyúttal pedig azt is mutatja, hogy jól működik a Csampa Zsolt elnök vezette Magyar Vívó Szövetség.

