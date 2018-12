Vívás: kiválóan szerepeltek az Interfencing DSC párbajtőrvívói

Nagy hagyományokkal rendelkező vívóversenyen vettek részt az Interfencing DSC fiatal párbajtőrözői. A Szatmárnémetiben megrendezett megmérettetésen dobogós és érmes helyezés is jutott a debreceni sportolóknak. Pető Boróka a 17 év alattiak (kadetek) mezőnyében remek vívással jutott a legjobb négy közé, és nyert szépen csillogó bronzérmet. Az újoncok között is, csak hajszálnyival maradt le a döntőről. Szabó Boglárka a fiatalabbak között kétszer is döntőbe jutott. A gyermek és az újonc mezőnyben is magabiztos vívással szerzett érmet.

Döntős eredmények

December 1. Kupa, Szatmárnémeti

kadet női párbajtőr:

3. Pető Boróka

újonc női párbajtőr:

8. Szabó Boglárka

gyermek női párbajtőr:

8. Szabó Boglárka

Edzőik: Dezső Tibold és Nyisztor Sándor

