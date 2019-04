Vívás: edzőtáborban csiszolgatta technikáját Göttlinger Dániel

Úgynevezett felzárkóztató edzőtábort rendeztek múlt hétvégén Budapesten, a kerekesszékes párbajtőrözők számára. A gyakorlásra Göttlinger Dániel és Sáfrán Sándor, a Békessy Béla Vívó Klub sportolói is meghívást kaptak – tájékoztatott az egyesület.

– Ez egy viszonylag új kezdeményezés, melyet a szövetségi kapitány szorgalmaz. Az A, a B és a C sérültségi kategóriákba sorolt vívók együtt edzenek. Főként technikai dolgokat vettünk át, akciókat gyakoroltunk. Úgy érzem, hasznos napokon vagyok túl, ráadásul számomra sikerrel zárult az összetartás. Egy versennyel ért véget a tábor, amelyet megnyertem, és aminek külön örültem, hogy olyan tusokat tudtam adni, amilyeneket szerettem volna – számolt be Dani, aki fárasztó napokon van túl, hiszen múlt hét hétfőn jött haza Olaszországból, a pisai világkupáról. Azon a viadalon kardban és párbajtőrben is indult. Előbbiben nem tudott a főtáblára jutni, utóbbiban viszont csak a 32-be kerülésért vívott csatában maradt alul. Mint mondta, felemás teljesítményt nyújtott, de ahogy fogalmazott, lesz ez még jobb is!

Irány Franciaország

Nemsokára ismét útra kel Göttlinger Dániel: április 12-én Franciaország felé veszi az irányt, az Antibesben rendezendő satellite vk-ra. – Ez a viadal egy teljesen új „találmánya” a nemzetközi szövetségnek. Kitalálták, hogy a legjobbak nem indulhatnak ezen a megmérettetésen, a cél, hogy azok kerüljenek a főszerepbe, akik szintén ügyesek, de kevesebb sikerélmény szokta érni őket. Kíváncsian várom, milyen lesz a szervezés, a körítés, és hogy kik jönnek el. Kardban és párbajtőrben is vívok majd, remélem, jó kis verseny lesz – bizakodott az A kategóriás debreceni vívó, aki elárulta, bár számos utazás van már a háta mögött, még mindig tart a repüléstől, de azon van, hogy leküzdje ezen félelmét.

Dani idén még a varsói, illetve az amszterdami világkupán is elindul, valamint mindent megtesz, hogy ott lehessen majd szeptemberben a dél-koreai világbajnokságon – tudatta a Békessy Béla Vívó Klub.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA