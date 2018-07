Vitajó-cipók: újabb 140 településen

Egy speciális termelői-piaci franchise rendszernek köszönhetően (amit a Hajdúsági Sütödék-csoport dolgozott ki) a COOP Győr Zrt. négy megye csaknem 140 településén szerzett jogosultságot arra, hogy meghatározott piaci területeken és kereskedelmi csatornákban kizárólagosan gyártsa és forgalmazza a debreceni cég által kifejlesztett első okos élelmiszereket, a Vitajó cipókat. A cipóknak az elmúlt egy évben 400 millió forintos piaca épült ki (döntően a kelet-magyarországi régióban), most pedig a nyugat-magyarországi térség következik. Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Komárom-Esztergom és Pest megyében is kaphatók lesznek hamarosan.

Speciális rendszerrel

A Smart Food (Okos Élelmiszer) kutatási program keretében a Hajdúsági Sütödék-csoporthoz köthető cégek az elmúlt 17 évben több, tudományosan igazoltan kedvező élettani hatású sütő- és édesipari brandet fejlesztettek ki. Tavaly léptek piacra első márkájuk, a Vitajó–cipó változataival, amelyeknek az elmúlt egy évben fogyasztói áron számolva több mint 400 millió forintos piaca épült ki, döntőrészben a kelet-magyarországi régióban.

A termékek hazai és nemzetközi piaci elterjesztésére a Hajdúsági Sütödék-csoport speciális termelői-piaci franchise rendszert dolgozott ki az elmúlt évben. Ennek lényege, hogy üzleti koalíciót építve, jól körülírt jogi keretek között lehetővé teszik más sütőipari cégeknek is ezen innovatív termékek kizárólagos gyártását és forgalmazását, meghatározott piaci területeken és kereskedelmi csatornákban.

Egészséget támogató termékek

A COOP Győr Zrt. indulásként Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős területén, valamint Komárom és Fejér megye egyes részein csaknem 140 településen kezdi majd meg az általa gyártott Vitajó cipók forgalmazását. A COOP Szolnok Zrt. érdekeltségébe tartozó győri székhelyű cég várhatóan nyár végétől a csoporthoz tartozó 85 saját boltját is ellátja majd az új, innovatív, egészséget támogató termékekkel, de más piaci szereplőket is be kívánnak vonni a Vitajó cipók piaci elterjesztésébe.

A cipókat egyébként ősztől Kelet-Magyarországon várhatóan újabb Vitajó-termékek megjelenése követi majd és egy új brandjükkel is piacra lépnek. Ez a termék rendszeres fogyasztása esetén tudományosan igazoltan egy csaknem 1,5 millió embert érintő gyakori emésztési diszkomfort – a lelassult tranzit – enyhítésére gyakorol kedvező hatást. Mint Szakács Tamástól, az Okos Élelmiszerek Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a társaság Magyarországon és Romániában több céggel is tárgyal a speciális termelő- és piaci franchise rendszer bővítéséről.

