Visszavágott a Debrecen, újabb meccset nyertek

Mivel a nyitófordulóban a Mezőkövesd Zsóry FC elvitte a három pontot a Nagyerdőről, a DVSC játékosaiban a revánsvágy is dolgozhatott az alapmotiváció mellett az NB I szombati mérkőzésén Borsodban. Herczeg Andrásnak, a debreceniek vezetőedzőjének volt baja elég, hiszen sérülések miatt nem számíthatott három csatárára, Tabakovicra, Könyvesre és Takács Tamásra. Ráadásul a kezdőcsapatban helyet kapó Justin Mengolo is csak a hét elején kezdhette el a közös munkát a csapattal.

Mengolo-percek

Hiába azonban a baljós előjelek, a Loki jól kezdte a mérkőzést, a játékosok agresszívek voltak és sokat futottak, úgy, ahogyan azt kérte tőlük a szakmai stáb. Előbb Aleksandar Jovanovic veszélyeztetett, majd Sós Bence hagyta ki ziccerét az ajtó-ablak szituációban.

Ezután Mengolo percei következtek: a kameruni támadó előbb szintén egy az egyben vihette rá a labdát a kapusra, de rossz megoldást választott, majd elszórakozott még „másfél” helyzetet, hogy aztán ő szerezze meg a vezetést Sós passzából. A gólnál a csatár Tujvel lábai között passzírozta be a labdát.

A szünetig további DVSC-helyzeteket láthattunk, amelyek azonban kimaradtak. A fordulás után nagyobb sebességre kapcsoltak a vendéglátók, s ez olykor már helyzetekben is megmutatkozott. Hogy nem lett egyenlítés a vége, az részben a hazaiak pontatlanságának, még nagyobb részben a hajdúsági védelem teljesítményének köszönhető.

Bódi lezárta

A találkozó utolsó negyedórája már ismét a piros-fehérek dominanciájáról szólt, és a Herczeg-legénység újabb találatával le is zárta a meccs kérdéseit. Szép akció végén Bódi Ádám váltotta gólra Ferenczi passzát.

A Loki tehát ismét nyert, és megerősítette helyét a bajnoki tabella harmadik fokán. A jövő héten a Szombathelyi Haladást fogadja a DVSC a Nagyerdei Stadionban.

OTP Bank Liga, 12. forduló

Mezőkövesd-Zsóry–DVSC 0–2 (0-1)

Mezőkövesdi Városi Stadion, 1641 néző. Vezette: Vad II. (Szécsényi, Szalai)

Mezőkövesd: Tujvel – Lázár, Hudák, Iszlai (Strestik, 57.), Vadnai – Cseri, Tóth B., Keita (Majtán, 71.), Brasen (Szalai, 34.) – Koszta, Veselinovic

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi – Varga K. (Mészáros N., 81.), Jovanovic, Tőzsér, Bódi – Sós (Csősz, 69.), Mengolo (Nagy K., 60.)

Gól: 0-1 Mengolo (28.), 0-2 Bódi (84.)

Sárga lap: Jovanovic (12.), Veselinovic (43.), Bényei (44.), Hudák (57.), Tóth B. (61.)

Radványi Miklós: Két részre bontanám a mérkőzést. Az első félidőben, ha rúg a Debrecen három gólt egy szót sem szólhattunk volna. A második félidőben 35 percig uraltuk a játékot, olyan helyzeteink voltak amiket NB1-es játékosoknak be kellene rúgnia, nem tettük meg, ezt a Loki megbüntette. Gratulálok a Debrecennek! Az első meccseken látott alapcsapatból jelenleg sokan hiányoznak, akik meg szezon közben jöttek erőnléti problémákkal küzdenek. Az egészségem fontos dolog, leülök az elnök úrral megbeszélni a továbbiakat. Higgadtan nyugodt fejjel kell eldönteni, hogyan tovább.

Herczeg András: Úgy vélem, az első félidőben eldönthettük volna a meccset. Sok jó támadást vezettünk a gólon kívül. A második félidőben a hazaiaknak is voltak helyzeteik, de a meccs vége megint a miénk volt. Megérdemelten nyertük meg ezt a meccset. Sok problémával küzdöttünk, Mengolo is négy hét után kezdte el az edzéseket, most Sós Bence is megsérült, de Tőzsér játéka is kérdéses volt. Tudtuk, hogy a Mezőkövesd az életéért játszik, ezért különösen örülök, hogy sikerült nyernünk. A csúcsékek hiánya miatt más játékot kellett játszanunk ma.

