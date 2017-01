Visszavágnána az ősziért a DEAC

A Budapesti Honvédot fogadja vasárnap 18 órától az elmúlt hetekben parádésan játszó DEAC Kamilla Gyógyfürdő együttese. Parázs mérkőzésre van kilátás az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, mivel a tabella 3. és 4. helyezettje csap össze, ráadásul törleszteni valója is van Berényi Sándor tanítványainak, hiszen ősszel a fővárosiak nyerték a két együttes összecsapását – írja a debka.hu.

Hullámzó teljesítmény

Bombaformában várja a közvetlen riválisa elleni hazai találkozóját a DEAC, hiszen a legutóbbi két mérkőzésen valósággal átgázolt aktuális ellenfelén a hajdúsági együttes. Múlt héten az ősi rivális Nyíregyházát győzték le 36 ponttal, míg azt megelőzően a Nagykőröst ütötték ki közel 80 ponttal. – A két új érkező és az új szakmai stáb nagyon jól illeszkedett be, ez nem csak az eredményeinken, de a játékunkon is látszik. Sokkal nagyobb önbizalommal lépünk pályára, mint eddig, és mindenki élvezi a játékot. Az elmúlt meccseken azért voltak hibáink is, melyeket kielemeztünk, ezeket a Honvéd ellen szeretnénk kijavítani, és újra magabiztosan nyerni – mondta az elmúlt hetekben kiváló formában játszó Farkas Attila. A rekordbajnok fővárosiak jelenleg 8–5-ös mérleggel állnak a még felsőházi rájátszást jelentő negyedik helyen, ám elsősorban hazai pályán veszélyesek Puskás Artúr fiai. A 2017-es évet nem kezdték a legjobban, hiszen előbb simán kikaptak a szebb napokat is megélt Salgótarján otthonában, majd a vártnál nehezebben, csak 7 ponttal verték otthon a sereghajtó MAFC-ot.

– Nagyon hullámzó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban, de akár egy mérkőzésen belül is. Elég fiatal csapat, így benne van a hiba a játékukban, ám képesek egészen kiválóan is játszani, amit ősszel a saját bőrünkön is megtapasztalhattunk. Szeretnénk nekik visszavágni az akkor elszenvedett vereségért – zárta szavait az erőcsatár.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA