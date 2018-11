Visszatérünk a novemberi időjáráshoz

Hosszú hetek óta magas nyomás határozta meg időjárásunkat, a november 12-18 közötti időszakban ebben csupán annyi változás történt, hogy az anticiklon középpontjával tőlünk előbb nyugatra, majd északra helyeződött. Ezzel a kontinens belsejében halmozódó hideg levegő előtt megnyílt az út térségünk felé, s lassan de biztosan mérséklődött a nappali felmelegedés. A hét elején a napi csúcsérték még többfelé elérte a 20°C-ot is, a hét legvégére viszont mindenütt 5-10°C közé mérséklődött, amely hozzávetőleg meg is felel az évszakos átlagnak. Hajnalra általában mindvégig fagypont köré csökkent a hőmérséklet, de mínusz 2, mínusz 3 foknál erősebb fagyok egyelőre nem fordultak elő Kelet-Magyarországon.

Van mit pótolni

A kelet-északkelet felől fokozatosan szivárgó hideg légtömeg csökkentette a ködhajlamot, de felhő alig volt felettünk, sokat sütött tehát a már meglehetősen alacsonyan járó nap. Így is jó 30-40 százalékkal magasabb napos óraszámot regisztráltunk az ilyenkor megszokottnál, az egyébként csendes, eseménytelen időben optimálisak voltak a kinti munkák feltételei. Egyedül a csapadékkal maradt továbbra is adós az időjárás, a héten mérhető mennyiségű eső szinte sehol sem fordult elő Hajdú-Bihar megyében.

A legfrissebb előrejelzések szerint ebben némi változás már látszik, kisebb csapadék több ízben is előfordulhat majd a hónap hátralévő részében, de van is mit bepótolni: 150-170 milliméteres deficitről vághatunk neki a téli hónapoknak. A párolgás 10°C alatti hőmérsékleten már minimális, igaz az elmúlt hét +3 fok körüli középhőmérséklet anomáliája mellett még napi 1,5-2mm-re rúgott a potenciális párolgás. További vizet azonban alig veszthettek talajaink, hiszen a reggeli harmaton kívül nem volt már elpárologtatható nedvesség a felszínen.

Felszedni és bevinni

A szárazság miatt megcsúszott talajmunkákon és növényvédelmi feladatokon kívül a kései zöldségfélék betakarítása esedékes a kiskertekben. A keményebb fagyok előtt érdemes még a száraz időben befejezni a gyökgumósok kiásását, leszedni a már kifejlődött káposztaféléket és más, érzékenyebb levélzöldségeket. A melegigényes dísznövények gumóit, szubtrópusi és mediterrán származású edényes dísznövényeinket is most kell fagymentes helyre menekítenünk, valamint a kint maradó, de fagyérzékeny tövek takarásáról gondoskodnunk feltöltögetéssel vagy száraz, több rétegű és sok levegőt magukban tartó anyagokkal. Ezt a későbbi csapadéktól érdemes óvni, hogy hőszigetelő szerepét tavaszig be tudja tölteni.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

