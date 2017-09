Visszatér Debrecenbe a Színházak Éjszakája

Szeptember 16-án 18 óra 30 perctől Kiss Gergely Máté és csapata gólyalábas vásári komédiájával indul az este a színház épülete mögött. A homlokzati erkélyen először a színház énekkari tagjaiból alakult jazzformáció lép fel, majd az évad egyik fontos zenés produkciója, A Lutherek néhány dala hangzik el a főszereplők, Nagy Kíra és Biri Gergely tolmácsolásában.

Az Ady parkban láthatják A pad című performanszot 20 óra 30 perctől. A szerelmi történet főszereplői Kubik Anna és Csikos Sándor, de az ominózus padon helyet foglal majd a társulat szinte valamennyi tagja.

Két nyílt próbára juthatnak be az érdeklődők: Visky Andrej rendező a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett drámapályázat nyertes pályaműve, a Menekülők próbáit tartja a nagyszínpadon, míg a karteremben maga a zeneszerző, a Virtuózokból jól ismert Szüts Apor és Gemza Péter rendező próbálja A hallei kirurgus című operát, amely Georg Friedrich Händel életébe enged bepillantást. Mindkét próbára 20 és 21 órától ülhetnek be a nézők.

Egyéb utak is vezetnek a színfalak mögé, akár a pincétől a padlásig. Mészáros Ibolya, Janka Barnabás és Mercs János színművészek 19, 20 és 21 órától tartanak színházbejárást. Megmutatják, hogyan működik a forgószínpad, a zsinórpadlás, vagy hogy miként jutnak le a zenészek a zenekari árokba, és hogy milyen ruhacsodákat rejt a jelmeztár labirintusa.

Személyes hangulatú, interaktív beszélgetésen vehetnek részt mindazok, akik a Hogyan nevezzelek? szereplőivel találkoznak 19 óra 30 perctől a nézőtéri büfében.

Este 8-tól és 9-től Rivaldafényben a néző! Katona Gábor, a színház koreográfusa (Camille, Csikóink, Kőműves Kelemen, Jadviga párnája, Made in Hungária) mozgástréningjén önmagunkra vethetünk egy pillantást, sok-sok humorral, de hogy milyen módon, az maradjon meglepetés! Fontos tudni, hogy a Színházak Éjszakája ezen programja azokat is várja, akiknek egy fekvőtámasz is komoly kihívást jelent.

A Színházak Éjszakája 600 Ft-os belépőjeggyel látogatható. Az érdeklődők karszalagot kapnak, amellyel valamennyi program megtekinthető. A nyílt próbákra, Katona Gábor mozgástréningjeire, a beszélgetésre valamint a színészek vezette színházbejárásokra a szervezők csak korlátozott számú jelentkezőt tudnak fogadni, így a résztvevők érkezési sorrendben juthatnak be ezen eseményekre.

A Színházak Éjszakájára 2017. szeptember 6-án (szerdán) 13 órától kezdi meg a Csokonai Színház a belépőjegyek értékesítését.

