Visszaszorítják a HCV-fertőzést

A hepatitis C-vírus (HCV) egy vér úján terjedő fertőzés, amely az elmúlt években egyre komolyabb népegészségügyi problémát jelent világszerte. A WHO adatai szerint jelenleg mintegy 70 millió HCV-fertőzött beteg él a világon, Magyarországon pedig akár 70 ezer érintett is lehet a szakértők szerint.

Évtizedekig tünetmentes

A kormány jelenlegi célja, hogy a fertőzöttek számát 2030-ra nullára csökkentse, és megszüntesse a hepatitis C-vírus magyarországi jelenlétét. Az idén induló állami program keretein belül hozzávetőlegesen 25 ezer egészségügyi szakdolgozó szűrésére, és az így felderített fertőzöttek terápiás kezeléseire lesz lehetőség.

A betegség teljes felszámolásának egyik legnagyobb nehézsége, hogy a hepatitis C-vírus kezdetben nem okoz tüneteket, hanem – akár évtizedekig – lappangva bújik meg a szervezetben, éppen ezért a fertőzöttek közel 75 százaléka nem tud arról, hogy halálos, ugyanakkor gyógyítható betegségben szenved.

Sokan veszélyeztetettek

A hepatitis C okozta kór felelős évente körülbelül 2-4 ezer magyar beteg májzsugorának és 600 májrákos esetnek a kialakulásáért. Jó hír, hogy az elmúlt években új lehetőségek nyíltak a HCV kezelésében, így ma már a diagnózist követően gyors, biztonságos és minimális mellékhatásokkal járó kezelés útján érhető el a vírusmentesség.

Sokan nem tudják a betegségről, hogy elsősorban vér útján terjed, így különösen veszélyeztetettek lehetnek az egészségügyben dolgozók, a fertőzöttekkel egy háztartásban élők és szexuális partnereik, a HCV-pozitív anyák gyermekei, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezettek.

Támogatott szűrés

„Az egyik kiemelt rizikócsoport, az egészségügyben dolgozók szűrése államilag támogatott keretek között valósul meg 2018-ban, ami óriási előrelépés a HCV magyarországi felszámolásában.

A vírus teljes visszaszorításához a betegek, a betegszervezetek, a szakemberek és a döntéshozók együttes munkájára lesz szükség, de azt gondolom, jó úton haladunk a célunk felé” – mondta dr. Werling Klára, a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének (VIMOR) elnöke. A szűrési programok elindítása mellett a lakosság rendszeres, széles körű tájékoztatása is szükséges a HCV átviteli útjairól, kockázati tényezőiről és a betegség veszélyeiről.

A betegséggel és a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítással a www.vimor.hu honlap, illetve a háziorvosok tudnak szolgálni.

Tájékoztat

A Vimor célja, hogy a hepatitis vírusos fertőzés okozta májbetegségben szenvedők, de más, az egészséges életmód iránt érdeklődő állampolgárok informálódását, felvilágosítását is segítse tevékenységével. Felvilágosítást ad minden betegségcsoporttal kapcsolatos egészségügyi témakörben felmerülő kérdésre meghívott szakértők felkérésével.

Egymás megismerése is cél

A VIMOR-ról:

A VIMOR a hepatitis vírusos fertőzés okozta májbetegségben szenvedők, de más, az egészséges életmód iránt érdeklődő állampolgárok informálódását, felvilágosítását tekinti céljának. E cél elérése érdekében felvállalja, hogy elősegíti a vírusos májbetegségben szenvedők számára egymás megismerését, betegségükkel kapcsolatos kérdéseik megválaszolását, életviteli és diétás sajátosságaik tudatos vállalását, az egészséges emberek társadalmába való beilleszkedésük zökkenőmentes megvalósítását. Felvilágosítást ad minden betegségcsoporttal kapcsolatos egészségügyi témakörben felmerülő kérdésre meghívott szakértők felkérésével. Tájékoztatást ad a betegségben szenvedők számára a kezelésükben jelentkező változásokról, az egészségügy aktuális eredményeiről.

Az ELPA-ról:

A Májbetegek Európai Szövetsége azért jött létre, hogy az európai májbeteg-csoportok megoszthassák egymással a különböző országokban szerzett eltérő tapasztalataikat. 2004. júniusában tíz európai és a Földközi-tenger térségében elhelyezkedő ország összesen 13 betegcsoportja gyűlt össze, hogy létrehozzák a szervezetet. Az ELPA hivatalosan 2005. április 14-én, az Európai Májkutató Társaság (European Association for the Study of the Liver, EASL) éves konferenciáján kezdte meg tevékenységét, és jelenleg 27 országból 34 taggal rendelkezik.

