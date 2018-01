„Visszaosztási” per a honvédségnél

Tizenheten állnak a Debreceni Törvényszék előtt a „tábornokperben”, mert azzal vádolják őket, hogy a Magyar Honvédséghez köthető, különböző gazdasági jellegű szerződések után a megbízási díjak egy részét visszakérték.

Hétfőn a perbeszédek hangzottak volna el, melyeket majd az ítélethirdetés követ. A bíróság lezárta a bizonyítási eljárást, ezután azonban a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze vádmódosítást jelentett be. Több vádpontban megváltoztatta, pontosította a vád korábbi megállapításait, így például azt, hogy egyes vádlottak milyen arányban, milyen összegben részesültek a „visszaosztott pénzekből”. Szintén pontosította több szolgáltatás részleteit is, miszerint bizonyos honvédségi beszállítók, szolgáltatók milyen összegben kötöttek annak idején szerződéseket.

Tucatnyi védő

Az ügy 17 vádlottjának képviseletében tucatnyi védő jár el, a többségük a fentiek után úgy nyilatkozott, hogy a vádmódosításra reflektálni kívánnak, az ügyész által elmondottakat nem csak a vád­irattal, hanem a bizonyítási eljárás során feltárt bizonyítékokkal is össze kell vetniük, ez pedig időigényes.

Nagy László, a katonai tanács bírája helyt adott az indítványoknak, újra megnyitotta a bizonyítási eljárást, és február 7-re halasztotta a tárgyalás folytatását. Költségvetési szerv önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt indult perben először a Kaposvári Törvényszék tárgyalta az ügyet, és 2013 februárjában felmentette a vádlottakat. A Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa 2014 februárjában hatályon kívül helyezte ezt az ítéletet, és a Debreceni Törvényszéket jelölte ki a megismételt eljárás lefolytatására. Utóbbi per 2014 nyara óta húzódik.

Kevesen utasították vissza

A Budapesti Katonai Ügyészség vádirata szerint – hármat kivéve – a vádlottak mindegyike a Magyar Honvédség kötelékébe tartozott, egyikük a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként tevékenykedett, a többiek a honvédséghez kapcsolódó különböző katonai szervezeteknél, gazdasági társaságoknál töltöttek be vezető pozíciókat. Ezek a szervezetek feleltek például a honvédségi rendezvények szervezéséért, a honvédségi ingatlanok üzemeltetéséért, eszközök, felszerelések beszerzéséért. Pozíciójuknál fogva ők választották ki azokat a vállalkozásokat, akikkel a különböző feladatok ellátására szerződtek. Az ügyészség 9 vádpontban taglalja az elkövetett bűncselekményeket. A kiindulópont 2001, amikor a Magyar Honvédségen belül nagyszabású átszervezések indultak el, amelyek átszabták a korábbi szervezetek feladatkörét, működését és ezáltal a korábbi kapcsolatrendszert is érintették. A vád­irat szerint ez indította az I. és a XVI. rendű vádlottat arra, hogy – később – a másodrendű vádlott (az akkori közigazgatási államtitkár) bevonásával mentsék a menthetőt. Tevékenységük lényege az volt, hogy egy „visszaosztási rendszert” vezettek be, mely alapján a szerződött – polgári – vállalkozások a honvédségi megbízási díjak egy részét visszaszolgáltatják. A vádlottak általában a cégek vezetőivel vették fel a kapcsolatot és a beszélgetések során közölték velük, hogy mennyi pénzt kérnek vissza. Volt, akitől a nettó érték 20 százalékát kérték. Kevesen merték visszautasítani a megkeresést. „Jutalékot” kértek az ajándéktárgyak szállítójától, a tolmácscégtől, az irodaszerek beszerzőjétől, az autószerelő vállalkozástól, a számítógépek beszállítójától, a munkaruhaboltostól, az ingatlanok karbantartóitól. Az egyik ilyen üzemeltető például 2002 és 2009 között csak egymaga 64 és fél millió forintot adott vissza – áll a vádiratban.

Kisebb-nagyobb összegek

Arra is volt precedens, hogy a vállalkozót azzal keresték fel: kifogásolják az általa biztosított járművek tisztaságát. A találkozón aztán közölték vele, hogy juttassa vissza a szolgáltatás értékének 5 százalékát. Volt, amelyiknél úgy biztosították a visszaosztható keretet, hogy inkább megemelték a szolgáltatási díjat. Kisebb, 40-50 ezer forintos összegektől kezdve egészen a 8 millióig szerepelt tarifa a visszafizetési repertoárban.

Ráláthattak az egészre

A vádlottak egy olyan pénzügyi keretet is félretettek, amiből aztán azoknak osztottak pénzt, akik így vagy úgy tudomást szereztek az ügyletekről, vagy pozíciójuknál fogva kellett az együttműködésük, ahogyan az ügyészség fogalmaz: „veszélyeztették a korrupciós cselekményeket”.

Az ügyészség szerint a vádlottak mindegyike részben vagy egészben rálátott a bűnszervezet tagjainak tevékenységére.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA