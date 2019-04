Visszakerült a vándorserleg Böszörménybe

Szép sikerről tájékoztatta a Naplót a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Bánkus Zoltán, az intézmény diákja első helyezést ért el a mezőgazdasági gépészek között a Szakma Kiváló Tanulója országos döntőjében, így amellett, hogy ő lett 2019-ben az ország legjobb mezőgazdasági gépésze, fémmegmunkálásból a legjobb feladatmegoldásért különdíjban is részesült. Molnár Sándor, aki szintén az iskola tanulója, a 13. helyen zárta a versenyt.

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghirdetett versengést március 27–29-én rendezték meg Tokajban, a három nap alatt a részt vevő huszonnégy diáknak elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk.

A fiúk magukkal vitték a versenyre a legjobb mezőgazdasági gépészképző iskolának járó vándorserleget is, hiszen már tavaly is a Széchenyi hozta el a díjat. Bíztak benne, hogy vissza is fog kerülni, és kívánságuk teljesült: egymást követő két évben széchenyis tanuló állt a dobogó legfelső fokára. A diákokat felkészítő tanárok Markóné Papp Magdolna, Marjai Antal, Hegedűs Antal, Tóth Sándor és Szabó Sándor voltak.

HBN

