Visszakaphatja ékét a templom

Nagyjából százmillió forintba kerül majd a Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség templomának felújítása – hangzott el azon a pénteki sajtótájékoztatón, melyet a bál kapcsán tartottak a Kölcsey Központban.

Debrecen történelme szorosan egybeforr és együtt él a református egyház történetével. Az 1911-ben épült templom épülete mára erősen leromlott, a folyamatos beázások miatt a külső homlokzat életveszélyessé vált, a templom fűtése korszerűtlen. A korábbi pályázati támogatás csak a legszükségesebb problémák megoldására nyújtott lehetőséget, így az Árpád-téri templom átfogó felújításra szorul. Ehhez jelenthet komoly segítséget a debreceni önkormányzat, az egyetem és a megyei Kereskedelmi és Iparkamara által közösen megrendezett Város Bálja jótékonysági gyűjtése.

Beszédében dr. Szilvássy Zoltán egyetemi rektor a rendezvény kapcsán az összefogás, a fejlődés és a jótékonyság fontosságát emelte ki. – Vízkereszt napja a nyugati kereszténységben a legnagyobb ünnep. A három királyok látogatásának van egy különleges jelentősége, mégpedig az, hogy különböző emberek más helyekről egy közös cél érdekében gyűlnek össze. Sokszor vitte már előre a világot, amikor jelentékeny erőknek sikerült összefogni, és én hiszem, hogy városi szinten a bál résztvevői jelentős erőt képviselnek.

Idén helyi célra

Tavaly a bál jótevői a kárpátaljai Salánk község óvodájának bővítését segítették. Az összegyűlt 11 millió forintos felajánlást a cívisváros megtoldotta még 21 millióval, így összesen 32 millió forintból újult meg a helyi fiatalság fejlődését szolgáló épület. Papp László polgármester reményét fejezte ki, hogy idén is legalább ekkora összeg fog befolyni az adakozóktól.

– A január 21-én sorra kerülő bál a város egyik legjelentősebb polgári társadalmi eseménye. Szerencsére a város a polgáraival együtt fejlődik, gyarapszik, így van ok és öröm rá, hogy év elején találkozzunk a Kölcsey Központban. Az év jelentős része az idén ötszáz esztendős reformációról fog szólni. A cívisváros a magyar református egyház szellemi központja, ezért adta magát, hogy a jubileumi évben egy olyan jótékonysági célt keressünk, amely kapcsolatban áll a jubileumi évvel. Ezért javasoljuk a polgároknak és a bál résztvevőinek, hogy segítsék az Árpád téri templom renoválásnak befejezését. Az épület eddig föl nem újított homlokzati részét, tetőszerkezetét és ennek gépészeti részeit szeretnénk felújítani. Debrecen nagyon sokat kapott a református egyháztól, történelme évszázadokon keresztül összefonódott a protestantizmussal. Ezért hálából most a város is tud adni, mivel egyházi forrás a templomra nem jutott. Remélem, hogy őszre befejeződnek a munkálatok, és az épület ismét az eredeti pompájában várja majd a híveket. A beruházás báli felajánlásból és a város hozzájárulásából fog megvalósulni – mondta el a városvezető.

