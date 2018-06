Virtuózok – Különböző zenei műfajok tehetségei egy produkcióban a Fináléban

A korcsoportok győztesei mérettetnek meg, fellép Balázs-Piri Soma (zongora), Beke Márk (harsona) és Ninh Duc Hoang Long (magánének). Bár az este főszereplője természetesen a három tehetség, emellett sztárfellépők exkluzív előadását is élvezhetik az érdeklődők a klasszikus zenei tehetségkutató műsorban – olvasható a közleményben.

Elsőként egy különleges cimbalomkettőst, Balogh Kálmán és Lukács Miklós duóját láthatják a nézők. Az este folyamán egy nagyon különleges produkcióban áll majd közösen színpadra A Dal 2018 győztese, az AWS zenekar, a 2017-es Virtuózok abszolút győztese, Kristóf Réka és a tavalyi Fölszállott a páva műsor egyik nyertese, a Pósfa zenekar.

“Közel áll a szívemhez a komolyzene, főleg édesanyámnak és a nagymamámnak köszönhetően. Izgulunk a fellépés miatt, hisz klasszikus zenészekkel kiegészülve most először állunk majd színpadra. Nagyon tiszteljük azokat a művészeket, akik egy egész életet a hangszerüknek áldoznak” – árulta el Siklósi Örs, az AWS énekese.

A Finálé harmadik extra produkciójaként Robert Lloyd lép fel, az egyik legnagyobb angol basszus, aki 1969 óta áll a klasszikus zene pódiumán.

A Virtuózok abszolút győzteséről már kizárólag a közönség dönt: a műsor végéig lehet szavazni az alapdíjas +36-20/30/70-4422-999-es számokon sms-ben, valamint az ingyenes MédiaKlikk Plusz applikáció használatával.

A Virtuózok fődíjasa az Armel Operafesztivál szervezésében felléphet a világ egyik klasszikus zenei fellegvárában, a New York-i Carnegie Hallban, ahol az előző évadok nyertesei, Kökény Tamás és Kristóf Réka is óriási sikert aratva adott koncertet. A fellépési lehetőség mellé pénzdíjat is kap a műsor abszolút győztese, méghozzá egy éven át havi bruttó egymillió forintot. A Fináléban ezen kívül több különdíjat is kiosztanak és az is kiderül, ki lett a Közönségkedvenc.

A zsűri tagja Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész.

A Virtuózok negyedik évadának műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA