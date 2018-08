Virágba öltözik a város: fotókon a közeli- és régmúlt karneváljai

Nemzeti ünnepünket, amikor az államalapításra emlékezünk és megszenteljük az új kenyeret, a cívisváros évtizedek óta a virágok fesztiváljával is köszönti. Az 1966-os első karnevál sikerén felbuzdulva a következő évben ismét megrendezték; ekkor tíz vállalat és hat iskola közel húsz kompozíciót mutatott be. 1969-ben már a bolgár Sumen testvérváros is képviseltette magát. A virágkocsik készítői az évek során a hagyományokból, a mindennapi életből és a nagyvilág történéseiből egyaránt merítettek, a táncosok lelkesedését sem a hőség, sem a ritkán előforduló rossz idő nem törte meg – mindez azóta sem változott.

Ami pedig igen: mostanra a virágkarnevál nemzetközivé és egész hetes programmá „nőtte ki magát”. Minden évben számos náció (idén 15) hozza el produkcióit, a huszadikai felvonuláshoz pedig egész eseménysorozat kapcsolódik. A kaktuszkiállítás, a cseh sörnapok, a Galiba Gyermekfesztivál, újabban pedig a Tündérkert vagy a fényfestés egyaránt gazdagítja a virágok debreceni ünnepét.

HBN|Fotók: Napló-Archív, Derencsényi István, Matey István, Molnár Péter

