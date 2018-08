VIP tanácsadás vállalkozóknak

Debrecen Magyarország új üzleti központja kíván lenni. Az elmúlt négy évben több mint ötszáz milliárd forint befektetés és több mint hatezer új munkahely jött létre a városban. Azonban nemcsak a nagybefektetők, hanem a kis- és középvállalatok is fontosak – közölte a debreceni önkormányzat. Kifejtették: amikor létrehozták az EDC Debrecen Gazdaság- és Városfejlesztési Nonprofit Kft-t, a nagyberuházásokért felelős részleg mellett alakult egy olyan egység is, mely a kis- és középvállalkozókkal foglalkozik. Az a feladatuk, hogy folyamatosan figyelve az európai uniós és egyéb forrásokat, keressék meg a debreceni vállalkozásokat, ajánlják figyelmükbe a fejlesztési lehetőségeket és segítsenek a pályázatokban is.

Nem elég gyors és hatékony

2016-ban és 2017-ben két felmérést végzett az EDC a debreceni kis- és középvállalkozások körében. Arra voltak kíváncsiak, hogy a helyi vállalkozók mennyire elégedettek a városi üzleti környezettel. Kiderült, hogy négy vállalkozóból három újra befektetne Debrecenben. Az is felszínre került viszont, hogy a hivatali ügyintézésben lenne mit változtatni, mert nem elég gyors és hatékony. A kutatás eredményeire reagálva a debreceni polgármesteri hivatal létrehozta a Vállalkozók Információs Pontját (VIP) az új Városházán.

Kiemelt célunk, hogy segítsük a debreceni vállalkozásokat, ezért hoztuk létre a Vállalkozások Információs Pontját. Azt remélem, hogy a gyorsabb és hatékonyabb tanácsadással elégedettek lesznek a vállalkozók”

– mondta az átadón Papp László polgármester.

A Vállalkozások Információs Pontján keresztül négy ügykörben fordulhatnak az önkormányzathoz a vállalkozók: műszaki (építési hatósági eljárás, épületek bontásához, építéséhez szükséges eljárások), adóügyi (helyi adó, elektronikus bevallás, adókedvezmények, mentességek), igazgatási (telephely engedélyek, a tevékenység megkezdésének feltételei) és főépítészi (szabályozási kérdések) ügyekben.

Valamennyi illetékes egy helyen

A vállalkozók korszerű módon, a debrecen.hu nyitóoldaláról egy gyors link segítségével tudják megnyitni az időpontfoglaláshoz szükséges oldalt. Azon a kötelező adatok mellett meg kell adni, hogy milyen ügyben kérnek segítséget, így az egyeztetett időpontban az ügy összes szükséges illetékese jelen lesz a megbeszélésen. Az ügyféltér kialakítása is olyan, hogy kényelmesen és diszkréten intézhetik ügyeiket a vállalkozók – fogalmazott Szekeres Antal címzetes főjegyző.

Az egyablakos rendszer kialakításával az a cél, hogy a több mint 10 ezer debreceni mikro-, kis-, és középvállalkozás gyorsan, hatékonyan és átlátható módon intézhesse hivatalos ügyeit.

