Világturnéra indul a U2 a 30 éves The Joshua Tree című albummal

Az 1987-ben megjelent nagyhatású albumból, amely stadionokat is megtöltő világsztárokká tette az együttes tagjait, 25 millió példány fogyott el. A U2 gitárosa, The Edge (David Howell Evans) a Rolling Stone magazinnak adott interjúban elárulta, még nem döntötték el, hogyan néznek majd ki a turné koncertjei.

“Nem feltétlenül az A oldal első számával, a Where the Streets Have No Name-mel fog kezdődni a show” – mondta el a zenész, aki szerint az album dalai még ma is érvényesek.

A nagy slágerek mellett a lemez olyan ritkán előadott dalait is játszani fogják, mint a Trip Through Your Wires és az In God’s Country. Az együttes emellett most először fogja játszani élőben a Red Hill Mining Town című dalt, amelyet az 1980-as évek nagy brit bányászsztrájkjai ihlettek. A szám sosem szerepelt még a U2 koncertjein, bár 1987-ben többször is megszólalt a beállások alkalmával.

“Nemrég hallgattam vissza a The Joshua Tree-t, először az elmúlt 30 évben” – mondta el Bono, az együttes énekese, aki szerint az album leginkább egy operára hasonlít, és a dalokból áradó nagy érzelmek – a szerelem, az összetört álmok, a veszteség érzése, a felejtés keresése – most is aktuálisak.

“Néhány dalt sokszor énekeltem, de az egész albumot egyben még sosem. Készen állok rá, ha a közönségünk is ugyanolyan izgatott, mint mi” – hangsúlyozta az énekes.

A turné észak-amerikai részén – amelyen a Rolling Stone cikke szerint a Bonnaroo fesztivált is útba ejti a U2 – egymást váltva a Mumford & Sons, a OneRepublic és a The Lumineers kíséri az együttest, az európai helyszíneken pedig – Londonban, Berlinben, Rómában, Barcelonában, Dublinban, Amszterdamban, Brüsszelben és Párizsban – Noel Gallagher High Flying Birds nevű formációja lesz a U2 előzenekara. A volt Oasis-gitáros úgy fogalmazott: megtiszteltetés és öröm, hogy hozzáteheti a saját részét “a világ legnagyobb showjához”.

A U2 idén tervezi megjelentetni új albumát, amely a Songs of Experience címet fogja viselni.

– MTI –

