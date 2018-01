Világszínvonalú orvosképzés a Debreceni Egyetemen

Az orvosi és egészségtudományi képzéseket indító vidéki felsőoktatási intézmények között évek óta stabilan tartja vezető helyét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A Times Higher Education tavaly nyilvánosságra hozott tematikus ranglistája pedig a világ élvonalába rangsorolta a Debreceni Egyetem orvosképzését.

Az ide jelentkező diákok pezsgő egyetemi éveik alatt magas fokú, a jövő változó elvárásaihoz igazodó tudás birtokába juthatnak, mindezt egy hallgatóbarát, modern campuson.

– Az Általános Orvostudományi Kar 2018 szeptemberében induló képzései közül vélhetően az általános orvos szak iránt lesz a legnagyobb érdeklődés, hiszen hagyományosan ez a legnépszerűbb szak. A magyar program mellett 30 éve angol nyelvű orvosképzésünk is van, amellyel az egyetem nemzetközi színvonalon is jelentős szerepet tölt be – fogalmazott Mátyus László dékán.

A száz éves fennállását idén ünneplő orvostudományi karon olyan szaktekintélyektől tanulhatnak a hallgatók, aki nemzetközi oktatási, klinikai és tudományos tapasztalatokkal rendelkeznek.

Az osztatlan általános orvos szak mellett az orvosi diagnosztikai analitikus alapszakra is lehet jelentkezni a karon. A képalkotó diagnosztika és a laboratóriumi analitika az orvos- és egészségtudomány gyorsan fejlődő, nélkülözhetetlen területe.

– Az orvosi diagnosztikai analitikus szak ideális választás azoknak, akik érdeklődnek a dinamikusan fejlődő technológiák, a számítástechnika, a kémia, a fizika és az emberi test működése, felépítése iránt. A képzésben résztvevő tanulók az országban egyedülálló módon, csak a Debreceni Egyemen választhatnak patológiai analitika specializációt – emelte ki a dékán.

Mesterképzésben klinikai laboratóriumi kutató, táplálkozástudományi, valamint molekuláris biológia szakra jelentkezhetnek a diákok – utóbbi különlegessége, hogy hazánkban csak a Debreceni Egyetemen valósul meg orvostudományi kar gondozásában.

Az intézmény modern, a molekuláris medicina vívmányait felhasználó, ugyanakkor az orvoslás tradicionális értékeit is figyelembe vevő oktatási programot nyújt a hallgatóknak. Mátyus László úgy véli, hogy a képzést az orvostudomány állandó fejlődéséhez, a diagnosztizálás és a gyógyítás forradalmi felfedezéseihez, a változó világ igényeihez szükséges igazítani.

– A kar képzési stratégiájában kulcsfontosságú a jövő kihívásaira való felkészülés és a folyamatos megújulás. A magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás színvonalát egyebek mellett az új évezred elvárásaihoz igazodó e-tananyagok bevezetésével és egyre több „skill” laboratórium létrehozásával szeretnénk tovább emelni – tette hozzá a professzor.

A klinikai tárgyak oktatásában Debrecenben kiemelt szerepe van Klinikai Központnak, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház pedig a tavalyi integrációnak köszönhetően új távlatokat nyit, és páratlan lehetőséget biztosíthat a gyakorlati képzésben.

A hallgatók egyetemi éveik alatt a Tudományos Diákköri tevékenység során bekapcsolódhat az oktató- és kutatómunkába, illetve tanulmányaik egy részét külföldön is eltölthetik, ugyanis az Erasmus hallgatói csereprogram keretén belül a kar több mint 70 európai egyetemmel áll kapcsolatban.

