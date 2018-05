Világmárka-alapítók, akiket nem biztos, hogy megismer

A hírnévvel általában sok pénz is áll a házhoz. Így a mindennapi élet megváltozása természetes, de néha a sztárok is túlzásba viszik a költekezést. Lehet, hogy ez csak nekünk furcsa, de olyan dolgokra adnak ki rengeteg pénzt, ami néha igencsak érthetetlen. Szárallűr lenne a pénz szórása vagy csak ex...

Tovább a cikkhez