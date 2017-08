Világjátékokat nyert a zsákai zsaru

Megvédte rangos nemzetközi címét az egyik legnagyobb seregszemlén, a World Police and Fire Games-en a zsákai fiatalember, Vajda Péter. A testépítő a saját kategóriáját és az abszolútot is megnyerte a Los Angelesben megrendezett versenyen, melyen rendőrök és tűzoltók vesznek részt a világ minden szegletéből. A küzdelmeket 1985 óta rendezik meg kétévente.

Vajda Péter, aki kiképzőként dolgozik a Készenléti Rendőrségénél, 2015-ben, a legutóbbi Világjátékokon is elvitte a pálmát, most pedig mint a múltkori bajnok, a szervezők által meghívottként vett részt a rendezvényen.

Két év múlva Kínában

A Rendőr- és Tűzoltó Világjátékokat megelőzően korábban már nyert többször is Mr. Zsaru versenyt a zsákai rendőr, aki a hazaérkezése után nem sokkal nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak.

– Ugyanott volt a verseny, ahol korábban az olimpiát is rendezték az amerikaiak. A két évvel ezelőttihez képest idén még nagyobb körítést kapott a Világjátékok, nagyon sok koncertet és bulit tartottak a versenyek mellett. Ezúttal Európát csak néhányan képviseltük, többnyire a tengerentúlról; Ázsiából, Dél-Amerikából és persze az Egyesült Államokból érkeztek az egyenruhások. Sokan neveztek be erre a versenyre is, azonban a tervek szerint két év múlva Kína ad otthont a megmérettetésnek, oda még ennél is több rendőrt és tűzoltót várnak, jómagam is szeretnék eljutni majd oda is – mondta lapunknak Vajda Péter.

A rendőr azt is elárulta, nagyon sok támogatást kap a munkahelyétől és a kollégáitól is, ezért mindig időt tud szakítani az edzésekre. A mostani versenyre való kiutazását pedig szolgálati időnek tekintik a munkaadói, akik rendkívül büszkék rá, hogy immáron kétszeres Világjátékok-győztes emberük képezi ki a készenlétiseket.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA