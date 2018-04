Világjátékok – Összeállt a 2021-es program

A játékok nemzetközi szervezete, az IWGA éves közgyűlésén hirdette ki a műsort, eszerint a Santa Clara-i nyitányon szerepelt bowling, búvárúszás, torna, karate, erőemelés, racquetball, görkorcsolya, softball, kötélhúzás és vízisí ezúttal is szerepel a programban.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) csütörtöki tájékoztatása szerint mind a 12 olyan sportág helyet kapott, amelyben a magyarok a legutóbbi, 2017-es, lengyelországi Világjátékokon indultak. Az NVESZ örömmel számolt be arról, hogy a Wroclawban magyar versenyzőt is felvonultató karate a 2020-as tokiói nyári olimpiai debütálás után is ott lehet a Világjátékokon, valamint, hogy az NVESZ-hez tartozó sportágak egyik legsikeresebbje, a kick-box a tavalyi bemutató sportági státusz után 2021-ben már a hivatalos versenyprogramban szerepel.

A három év múlva esedékes, 11. Világjátékokat – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság védnöksége alatt – 2021. július 15. és 25. között rendezik az egyesült államokbeli Birminghamben, ahol 30 sportágban mintegy 100 ország 3600 versenyzőjének részvételére számítanak.

Az alabamai eseményen ünneplik a Világjátékok elindításának 40. évfordulóját.

“Biztos vagyok benne, hogy ez a program vonzó lesz a nézők számára mind a helyszínen, mind pedig a televíziók képernyőjén. A kínálat egyensúlyt teremt az egyéni és a csapatsportok között, és olyan széles körű készségeket vonultat fel, mint az erő, a pontosság, a fegyelem, a művészi hajlam, a kitartás, a bátorság és a gyorsaság” – nyilatkozott José Perurena, az IWGA elnöke, hozzátéve, hogy a program összeállításakor figyelembe vették a tavalyi Világjátékokról és az egyes sportági világszövetségek teljesítményéről szóló jelentéseket.

A 2021-es Világjátékok hivatalos sportágai:

művészi sportok: táncsport, tornasportok

küzdősportok: ju-jitsu, karate, kick-box, muay thai, szumó

labdajátékok: kajakpóló, fistball, floorball, strandkézilabda, korfball, lacrosse, racquetball, softball, fallabda

precíziós sportok: íjászat, biliárd, golyósportok, bowling

erősportok: erőemelés, kötélhúzás

trendsportok: repülősportok, búvárúszás, frizbi, életmentés, tájfutás, görkorcsolya, sportmászás, vízisí és wakeboard

